Congo-Kinshasa: Haut-Katanga - La police rappelle à l'ordre les sociétés privées de sécurité sur l'utilisation des armes à feu

Lors d'une rencontre avec les responsables des sociétés de gardiennage à Lubumbashi, le commissaire provincial de la police du Haut-Katanga, le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba, a rappelé le cadre légal régissant les activités des sociétés privées de sécurité en RDC.

Il a souligné que ces sociétés de sécurités sont interdites notamment d'effectuer des patrouilles sur la voie publique ou de détenir et d'utiliser des armes à feu.

Le commissaire provincial de la police du Haut-Katanga rappelle en outre que la loi interdit à ces sociétés privées de sécurité d'arborer des tenues ou insignes prêtant à confusion avec celles des FARDC ou de la police, d'utiliser des gyrophares, des sirènes ou tout autre dispositif de signalisation réservé aux services de défense et de sécurité.

Il est aussi interdit à ces sociétés de participer aux opérations de maintien et de rétablissement de l'ordre public, de se mixer dans les conflits politiques ou sociaux.

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Le commissaire divisionnaire adjoint Kilimbalimba a reconnu que certaines méthodes de travail des sociétés privées (détecteurs de métaux, caméras de surveillance) s'apparentent à celles de la police, mais a insisté sur la nécessité de respecter les limites fixées par la loi.

« La sécurité demeure une mission régalienne de l'État et les sociétés privées de gardiennage ne peuvent agir que dans les limites légales », a-t-il rappelé.