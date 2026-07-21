Burkina Faso: Élimination du paludisme au pays - Avec « Zéro Palu FC » pour l'accélération

En marge de la Coupe du monde de la FIFA 2026, l'ONG Speak Up Africa, et « le partenariat RBM » ont lancé, la campagne « Zéro Palu FC ». Placée sous le thème « Tous supporters de Zéro Palu FC ! », le top de départ de cette initiative a été donné au Burkina Faso, le 16 juillet 2026 à Ouagadougou. Elle entend mobiliser la population autour d'un autre grand match : celui de l'élimination du paludisme.

Inspirée de l'univers du football, la campagne fait appel au pouvoir fédérateur du sport pour sensibiliser les citoyens, renforcer l'engagement des communautés et encourager les décideurs à accélérer les efforts vers un Burkina Faso sans paludisme.

Comme une véritable équipe de football, Zéro Palu FC réunit des sportifs, des scientifiques, des professionnels de santé, des journalistes, des acteurs du secteur privé et des leaders communautaires engagés contre le paludisme.

Le Burkina Faso y est représenté par Farida Tiemtoré, présidente de l'association Les Héroïnes du Faso et bénéficiaire du programme Voix EssentiELLES de Speak Up Africa. Blogueuse engagée, elle mène depuis plusieurs années des campagnes de sensibilisation pour déconstruire les fausses croyances autour du paludisme et promouvoir les bonnes pratiques de prévention.

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Avec l'appui technique et financier de Speak Up Africa, elle a créé son association afin de donner une plus grande ampleur à son engagement communautaire. « Depuis longtemps, j'ai choisi mon camp : celui de faire reculer le paludisme et de contribuer à son élimination pour sauver des vies. C'est une véritable fierté pour moi », affirme-t-elle.

L'engagement de Farida Tiemtoré est aussi nourri par son histoire personnelle. Ayant souffert du paludisme à plusieurs reprises, elle mesure les conséquences de cette maladie qui continue de faire des victimes, notamment parmi les femmes enceintes et les enfants de moins de cinq ans.

En cette saison des pluies, elle invite les populations à renforcer les mesures de prévention.« Assainissons nos concessions et éliminons les eaux stagnantes afin de limiter les gîtes larvaires des moustiques », recommande-t-elle.

Une mobilisation autour du SP/Palu

Pour la conseillère régionale au plaidoyer de Speak Up Africa, Roukiattou Ouédraogo, cette campagne constitue une opportunité de valoriser les avancées enregistrées par le Burkina Faso dans la lutte contre le paludisme tout en renforçant l'engagement des partenaires.

« L'objectif est de faire connaître la campagne, de mettre en lumière les progrès réalisés sous le leadership du Secrétariat permanent pour l'élimination du paludisme (SP/Palu) et de mobiliser davantage les acteurs pour relayer les messages auprès des populations », explique-t-elle.

La Coupe du monde prendra fin le 19 juillet 2026, le match contre le paludisme, lui, se poursuivra jusqu'à l'atteinte de l'objectif fixé pour 2030. « Notre match continue jusqu'à la victoire finale. Nous avons besoin de tous les supporters pour gagner contre le paludisme », lance Roukiattou Ouédraogo.

Les responsables de la communication du SP/Palu, Habi Ouattara et Aissetou Lallé, ont présenté les progrès réalisés ainsi que les nouvelles stratégies mises en oeuvre pour accélérer l'élimination du paludisme.

Parmi les innovations figurent notamment l'introduction de la vaccination antipaludique et l'extension de la chimio prévention saisonnière du paludisme (CPS) aux enfants âgés de 5 à 9 ans.

Elles ont également rappelé la vision nationale « Zéro décès évitable dû au paludisme » et l'ambition du Burkina Faso d'atteindre, d'ici à 2030, des « districts sans paludisme ».

À travers « Zéro Palu FC », Speak Up Africa et ses partenaires espèrent transformer l'engouement suscité par le football en une mobilisation citoyenne durable afin de faire du paludisme une maladie du passé.