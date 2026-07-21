Sénégal: Finances publiques - Les recettes de l'État estimées à 394,4 milliards de FCFA en avril 2026

20 Juillet 2026
Le Soleil (Dakar)
Par M. Dieme

Les recettes totales de l'État du Sénégal se sont établies à 394,4 milliards de FCFA en avril 2026 contre 318,7 milliards de FCFA en mars dernier. C'est ce qui ressort du rapport des Repères statistiques rendu public lundi par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd).

« Au mois d'avril 2026, les recettes totales de l'État progressent en variation mensuelle. Elles s'établissent à 394,4 milliards de FCFA contre 318,7 milliards de FCFA en mars 2026, traduisant un rebond de 23,8 % par rapport au mois précédent », rapporte l'Ansd.

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Ce résultat découle simultanément, selon la même source, de la bonne tenue des recettes fiscales estimées à 39,9 milliards de FCFA et des recettes non fiscales qui se sont arrêtées à 35,9 milliards de FCFA.

« En glissement annuel, les recettes totales affichent une amélioration de 16,1% comparativement au mois d'avril 2025. Cette performance est le reflet d'une hausse concomitante des recettes fiscales (+44,0 milliards de FCFA) et non fiscales (+10,8 milliards de FCFA) », renseigne le rapport.

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