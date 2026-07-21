Sénégal: Candidature à l'ONU - Macky Sall exprime sa gratitude au président Bassirou Diomaye Faye

L'ancien président de la République, Macky Sall, a exprimé sa gratitude au président Bassirou Diomaye Faye après l'annonce officielle du soutien du Sénégal à sa candidature au poste de Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies (ONU).

Dans un message publié lundi sur ses réseaux sociaux, l'ancien chef de l'État dit avoir pris connaissance du communiqué du ministère de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères annonçant l'appui du Sénégal à sa candidature.

« Je remercie chaleureusement SEM le Président Bassirou Diomaye Faye et lui exprime ma gratitude pour cette décision qui m'honore », a écrit Macky Sall.

Quelques heures plus tôt, le ministère de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères avait annoncé que le président Bassirou Diomaye Faye avait décidé d'apporter le soutien officiel du Sénégal à la candidature de son prédécesseur au poste de Secrétaire général de l'ONU, à l'issue d'une audience accordée à Macky Sall au Palais de la République.