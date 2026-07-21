Sénégal: Audit agents Fonction publique - Le ministre Dianté visite les centres d'enrôlement de Rufisque et Thiès

20 Juillet 2026
Le Soleil (Dakar)
Par M. Dieme

Dans le cadre de l'audit physique et biométrique des effectifs de la Fonction publique, le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public, Mamadou Lamine Dianté, a effectué, ce lundi 20 juillet 2026, une visite de terrain dans les centres d'enrôlement de Rufisque et de Thiès.

« Cette mission s'inscrit dans le cadre du suivi de l'exécution des opérations d'audit déployées sur l'ensemble du territoire national. Elle a permis au ministre de s'enquérir de l'état d'avancement des opérations, d'échanger avec les équipes mobilisées et d'apprécier l'efficacité du dispositif technique et organisationnel mis en place », renseigne la note de la tutelle publiée lundi à l'issue de ces activités.

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Au cours de cette visite, poursuit la même source, le ministre a salué la qualité de l'organisation, la fluidité du processus d'enrôlement et le professionnalisme des équipes déployées sur le terrain. Il s'est félicité du bon déroulement des opérations, rendu possible grâce à la mobilisation de l'ensemble des acteurs et à la performance des outils technologiques mis en oeuvre.

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« Il a également réaffirmé la disponibilité de ses services à prendre en charge, avec diligence, toutes les préoccupations susceptibles d'être soulevées, afin de garantir le succès de cette opération stratégique dans les délais impartis », lit-on dans le texte.

35 équipes d'auditeurs mobilisées

Pour rappel, lancé le 23 juin 2026, le processus d'identification et d'authentification biométriques des agents de l'État se poursuit dans de très bonnes conditions sur l'ensemble du territoire national.

À ce jour, plus de 35 équipes d'auditeurs sont mobilisées sur le terrain, et 10 équipes supplémentaires viendront renforcer le dispositif afin d'accélérer le rythme des opérations et d'assurer une couverture optimale des sites d'audit.

Il urge de souligner que l'audit physique et biométrique des effectifs de la Fonction publique vise à doter l'État d'une base de données fiable, exhaustive et régulièrement actualisée de ses ressources humaines. Cette opération constitue un levier majeur pour les autorités, pour une meilleure maîtrise des effectifs, le renforcement de la gouvernance des ressources humaines de l'État et la rationalisation de la masse salariale.

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