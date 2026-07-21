Sénégal: Kaolack - Les impactés de Sing-Sing réclament la restitution de leurs terres

Le Collectif des impactés de Sing-Sing a organisé, lundi à Kaolack, une marche pour exiger la restitution de leurs terres et le règlement définitif du litige foncier qui les oppose à la municipalité. Au terme de la manifestation, un mémorandum a été remis à la préfecture.

Regroupant près de 450 membres, le collectif dénonce un projet de lotissement qu'il juge illégal et mené sans concertation avec les populations. « Des centaines de familles sont privées de terres légalement acquises. La mairie veut nous en dépouiller à travers un lotissement qui cache ses véritables ambitions », a déclaré sa présidente, Elisabeth Bassène.

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Les contestataires dénoncent également le montant de 500 000 F CFA fixé, selon eux, pour les frais de lotissement. Une somme qu'ils estiment inaccessible pour des familles aux revenus modestes. Ils affirment, en outre, que plusieurs habitations ont été démolies sans solution de relogement et regrettent l'absence d'avancées malgré les nombreuses démarches entreprises. Mme Bassène rappelle que le maire de Kaolack avait promis une régularisation de la situation et l'invite à honorer cet engagement.

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De son côté, le maire Serigne Mboup soutient que le site concerné n'est pas destiné à l'habitation mais à un aménagement urbain, précisant que la municipalité agit dans le respect des procédures administratives et foncières. Des explications rejetées par le collectif, qui affirme ne poursuivre aucun objectif politique et réclame uniquement la restitution de ses terres. Les impactés appellent ainsi les plus hautes autorités de l'État à intervenir pour mettre un terme à ce différend foncier.