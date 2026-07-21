Sénégal: Visite chez Serigne Babacar Sy Mansour - Tivaouane et Médina Baye réaffirment leurs liens de fraternité

Le khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, a reçu, lundi à Tivaouane, une importante délégation de Médina Baye conduite par Cheikh Haraby Niasse ibn El Hadji Mouhamed Seynabou Niasse, représentant le Khalife général de Médina Baye, Cheikh Mahi Niasse. Cette rencontre a été marquée par des messages de fraternité, d'unité et de consolidation des liens historiques entre les deux grandes familles de la Tidjaniya.

Autour du Khalife général des Tidianes avaient pris place plusieurs dignitaires de la famille Sy, tandis que la délégation de Médina Baye regroupait des guides religieux, des responsables d'organisations islamiques et des personnalités, traduisant l'importance accordée à cette visite.

Au nom de Cheikh Mahi Niasse, Cheikh Haraby Niasse a transmis les salutations fraternelles du Khalife général de Médina Baye avant d'exprimer sa gratitude pour l'accueil reçu. Il a également remercié Serigne Babacar Sy Mansour et sa délégation pour leur participation à la Journée dédiée à Cheikh Ibrahim Niasse, tout en rappelant les relations historiques entre Seydi El Hadji Malick Sy et El Hadji Abdoulaye Niasse. Selon lui, cet héritage demeure un modèle de communion, de respect mutuel et d'unité entre les deux foyers religieux.

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Répondant au nom du Khalife général des Tidianes, Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Dabakh a salué cette visite fraternelle et insisté sur la nécessité de préserver et de renforcer les liens spirituels hérités des grandes figures religieuses de Tivaouane et de Médina Baye.

Au cours de l'audience, Serigne Babacar Sy Mansour a livré un message centré sur la portée symbolique de cette rencontre. Il a estimé que le déplacement de la délégation de Médina Baye vers Tivaouane constituait, à lui seul, le plus éloquent témoignage de fraternité entre les deux communautés. Rappelant que Tivaouane et Médina Baye appartiennent à une même famille spirituelle unie par les valeurs de l'islam et de la Tidjaniya, il a formulé des prières pour la préservation durable de ces liens, au service de l'unité de la Oummah, de la paix et de la solidarité.