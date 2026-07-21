Congo-Kinshasa: Retard des tests Ebola à Mambasa - La société civile exige un laboratoire mobile d'urgence

La société civile de Mambasa, en Ituri, constate une lenteur dans le prélèvement et l'analyse des échantillons des cas suspects d'Ebola dans cette zone. Selon elle, cette situation met en péril la riposte épidémiologique. Dans une déclaration publique faite le lundi 20 juillet, la Société civile du Congo (SOCICO) a exigé l'installation d'un laboratoire mobile d'urgence dans le territoire de Mambasa.

Les acteurs de la société civile de Mambasa dénoncent des délais d'analyse excessivement longs pour les cas suspects d'Ebola.

Cette situation ralentit considérablement l'identification et l'isolement des personnes contacts, faisant craindre une propagation communautaire accrue de la maladie à virus Ebola dans la région, affirme la société civile.

Actuellement, les zones de santé de Niania et de Lolwa constituent les principaux épicentres de l'épidémie dans le territoire de Mambasa.

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Tout en saluant le travail de terrain réalisé par les équipes de la riposte sanitaire, la coordination territoriale de la société civile tire la sonnette d'alarme sur les conséquences de ces goulots d'étranglement logistiques :

Le retard dans la confirmation biologique des cas suspects empêche un suivi immédiat des chaînes de contamination.

L'attente prolongée des résultats favorise les contacts non sécurisés au sein des familles et des communautés.

La structure citoyenne préconise le déploiement d'un laboratoire mobile d'urgence, ainsi que le renforcement des campagnes d'information afin de faire connaître les symptômes, promouvoir les mesures barrières et encourager la consultation précoce.

Déploiement en cours d'un laboratoire mobile à Niania

Face à ces inquiétudes, des sources sanitaires locales confirment qu'une solution technique est en cours d'opérationnalisation. Un laboratoire mobile est actuellement en cours d'installation à Niania, un carrefour stratégique situé à la frontière des provinces de la Tshopo et du Bas-Uele.

Selon les autorités sanitaires, la mise en service imminente de cette unité de biologie médicale permettra de réaliser les analyses directement sur place, de réduire considérablement les délais de rendu des résultats et d'optimiser la prise en charge médicale des patients.