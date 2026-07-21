Congo-Kinshasa: La MONUSCO forme 80 militaires des FARDC au combat en jungle et au respect du droit humanitaire à Beni

Quatre-vingts militaires des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) ont entamé lundi 20 juillet à Beni, au Nord-Kivu, un stage intensif de 45 jours axé sur le combat en milieu forestier et le respect du Droit international humanitaire.

Encadrée par des instructeurs brésiliens de la MONUSCO, cette session vise à renforcer la réponse tactique des troupes gouvernementales face aux rebelles des ADF, tout en intégrant strictement les normes de protection des civils dans la conduite des opérations.

Les éléments en formation appartiennent au 1303e régiment des FARDC, une unité engagée sur les lignes de front dans le grand Nord-Kivu, notamment sur les axes Beni, Butembo et Lubero.

Aguerrissement tactique et maîtrise des règles d'engagement

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Le programme pédagogique combine exercices pratiques sur le terrain et enseignements théoriques. L'objectif principal est d'adapter la riposte militaire au mode opératoire des ADF, qui exploitent la densité de la forêt de Beni et de Lubero pour installer leurs bases de repli et planifier des incursions contre les populations locales.

Parallèlement au volet opérationnel, plusieurs sections spécialisées de la MONUSCO interviennent dans le cursus.

Le Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l'homme (BCNUDH) forme les soldats aux règles d'engagement, au traitement des combattants capturés ou hors de combat, à la protection des déplacés internes et à la prévention des violences sexuelles en période de conflit.

La section de protection de l'enfance sensibilise les unités à la prévention des violations graves commises contre les mineurs et au suivi des enfants associés aux forces ou groupes armés lors des ratissages.

Cette double approche, efficacité tactique en jungle et respect strict des droits humains, vise à professionnaliser davantage les unités au contact direct de la menace terroriste dans la région.