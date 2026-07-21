Congo-Kinshasa: Le général Eddy Kapend ordonne le retrait des militaires sur le site minier de Kisenkala

21 Juillet 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le général Eddy Kapend, commandant de la 22e Région militaire, a ordonné le week-end dernier le retrait des militaires du site minier de Kisankala (province du Lualaba). Cette décision s'inscrit dans le cadre de l'interdiction formelle de la présence des forces armées sur les sites miniers, rappelée par le gouvernement.

Il a appelé les opérateurs miniers à cesser de solliciter les militaires pour régler des conflits privés ou intervenir dans des litiges autour de l'exploitation minière.

Le général Kapend rappelle que les soldats doivent être affectés à la défense du territoire et non à la protection d'intérêts privés.

Le général Kapend a insisté :

« Les soldats vivent en brousse pour protéger la République. Il est interdit aux militaires d'aller dans les mines perturber la production ».

Le Président Félix Tshisekedi avait déjà ordonné, le 10 juillet lors du conseil des ministres, le retrait immédiat et définitif des militaires et policiers déployés illégalement sur les sites miniers.

Cette mesure vise à assainir le secteur minier, réduire les abus et garantir une exploitation conforme aux lois.

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