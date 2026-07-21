Congo-Kinshasa: La direction du Parc national de Kahuzi-Biega consternée après l'abattage d'un gorille de Grauer

La direction du Parc national de Kahuzi-Biega (PNKB) s'est dite consternée par l'abattage, samedi 18 juillet, d'un gorille de Grauer dans le village de Musisi, au territoire de Kalehe, dans la province du Sud-Kivu. Dans un communiqué publié, lundi 20 juillet, le PNKB qualifie cet acte d'atteinte grave à ce patrimoine naturel national et réaffirme son engagement à protéger la faune sauvage de cette aire protégée.

Les responsables du Parc national de Kahuzi-Biega indiquent que l'animal a été abattu le long de la Route nationale 3, dans le groupement de Kalonge. Le gorille de Grauer, une espèce endémique de l'est de la République démocratique du Congo et classée parmi les espèces menacées, bénéficie d'une protection particulière en raison de sa vulnérabilité.

Selon la même source, le présumé auteur de cet acte a été rapidement identifié et arrêté grâce à l'intervention des autorités locales. Il a ensuite été transféré devant le tribunal de garnison de Walikale, où il devra répondre de ses actes devant la justice.

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La direction du Parc national de Kahuzi-Biega a salué la réactivité des autorités administratives et sécuritaires ayant permis l'interpellation du suspect. Elle estime que cette démarche envoie un message fort en faveur de la protection de la biodiversité et de la lutte contre le braconnage.

Les responsables du parc encouragent par ailleurs la poursuite de la procédure judiciaire afin que toute personne impliquée dans des actes portant atteinte aux espèces protégées soit tenue responsable conformément à la législation en vigueur.

Cet incident intervient dans un contexte où les efforts de conservation sont confrontés à de nombreux défis, notamment l'insécurité due à l'activisme des groupes armés dans le périmètre du parc, le braconnage et les pressions exercées sur les habitats naturels.

Cette insécurité a conduit à la suspension des patrouilles des écogardes dans une grande partie du parc limitant ainsi drastiquement les activités de surveillance de cette aire protégée et de son écosystème.

Les gestionnaires du parc rappellent ainsi l'importance de préserver le gorille de Grauer, l'un des symboles majeurs du patrimoine naturel congolais, dont la survie dépend de la protection effective de son environnement.

Le Parc national de Kahuzi-Biega, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, demeure l'un des principaux sanctuaires du gorille de Grauer en République démocratique du Congo. Les autorités du parc réitèrent leur appel à la vigilance et à la collaboration des communautés locales pour renforcer la protection de cette espèce menacée.