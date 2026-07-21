Afrique: La 'gratitude' de Macky Sall après l'officialisation du soutien de Dakar à sa candidature au poste de SG de l'ONU

Dakar — L'ancien chef de l'Etat, Macky Sall, a exprimé, lundi, sa gratitude à son successeur, le président Bassirou Diomaye Faye, dans la foulée de l'officialisation du soutien du Sénégal à sa candidature au poste de secrétaire général des Nations unies.

"J'ai pris connaissance du communiqué du ministère de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères de ce 20 juillet 2026, annonçant le soutien du Sénégal à ma candidature au poste de Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Je remercie chaleureusement SEM le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et lui exprime ma gratitude pour cette décision qui m'honore", a notamment réagi Macky Sall dans un message publié sur le réseau social X.

Plus tôt dans la journée, le ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a, par le biais d'un communiqué, officialisé la décision du président Faye d'apporter le plein soutien du Sénégal à la candidature de son prédécesseur au poste de secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.

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"Le Président de la République a décidé que le Sénégal va apporter son plein soutien à la candidature de son Excellence Monsieur Macky Sall au poste de Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies", a notamment déclaré le ministère des Affaires étrangères.

Le président de la République, qui a pris cette décision à la suite de l'audience qu'il a accordée vendredi, à l'ancien chef de l'Etat sénégalais, a instruit le Gouvernement et l'ensemble du réseau diplomatique sénégalais de se mobiliser pleinement pour promouvoir cette candidature auprès des États membres des Nations Unies, rapporte le texte.

La diplomatie sénégalaise n'a pas manqué de relayer l'invite faite par le président Faye à toutes les forces vives de la nation à "soutenir cette candidature qui est désormais celle du Sénégal au service de l'Afrique et d'un multilatéralisme plus performant".

L'ancien président de la République, Macky Sall, était à Dakar, vendredi, pour "informer de vive voix", le président Bassirou Diomaye Faye, de sa candidature au poste de secrétaire général des Nations Unies

"Cette rencontre, qui s'est déroulée dans un climat empreint de cordialité et de courtoisie républicaine, témoigne de l'attachement du chef de l'État au dialogue, à la continuité de l'État et au rassemblement autour des intérêts supérieurs de la nation", a fait valoir le ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur.

Outre l'ancien chef de l'Etat du Sénégal entre 2012 et 2024, trois autres candidats briguent la succession d'Antonio Guterres dont le mandat s'achève en décembre 2026.

Il s'agit notamment de Michelle Bachelet, ancienne Haut-commissaire des Nations unies aux droits de l'homme et ancienne présidente du Chili, Rafael Grossi, actuel directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Rebeca Grybspan, secrétaire général de l'agence des Nations unies pour le commerce et le développement (CNUCED).