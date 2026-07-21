Sénégal: Mutilations génitales féminines - 50 victimes bénéficient d'une chirurgie réparatrice à l'hôpital Abass Ndao (Médecin chef)

Dakar — La mission de chirurgie réparatrice de mutilations génitales féminines (MGF) initiée cette année par l'hôpital Abass Ndao de Dakar, avec le concours d'une association caritative ivoirienne composée de chirurgiens et d'anesthésistes, a permis, en trois jours, d'opérer cinquante femmes victimes, a-t-on appris, lundi, du docteur Raymond Alipio, médecin chef de la maternité de cet établissement public de santé de niveau 3.

Lancée le vendredi 17 juillet dernier, la mission de chirurgie réparatrice se poursuivra jusqu'au 24 juillet 2026 à l'hôpital Abass Ndao de Dakar.

"Nous avons opéré cinquante malades en trois jours, entre vendredi et dimanche dans le cadre de cette mission de chirurgie réparatrice", a dit docteur Raymond Alipio en marge des opérations de chirurgie réparatrice.

Il a précisé que c'est une initiative qui s'inscrit dans le cadre d'un programme de prise en charge des femmes victimes de mutilations génitales, initié depuis quatre ans par l'hôpital Abass Ndao de Dakar.

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"Cette année, la mission a été menée avec le concours d'une association caritative ivoirienne composée de chirurgiens et d'anesthésistes, ayant assuré le financement intégral des interventions, tout en participant aux opérations aux côtés des équipes sénégalaises, favorisant ainsi un transfert de compétences", a-t-il ajouté.

Le docteur Alipio a indiqué que l'hôpital a mis en place un centre spécialisé, offrant une prise en charge dite "holistique" des victimes avec un accompagnement psychologique, un suivi sexologique et une organisation de groupes de parole avant toute indication chirurgicale.

Le médecin chef a toutefois relevé que toutes les patientes victimes ne sont pas éligibles à la chirurgie réparatrice de mutilations génitales. Selon lui, "certaines retrouvent un mieux-être après les consultations psychologiques et les groupes de parole et d'autres présentent des complications importantes nécessitant une intervention".

Le praticien a précisé que parmi ces complications figurent notamment les kystes clitoridiens, les fistules ou encore les fibroses, provenant parfois de conséquences lourdes des mutilations génitales féminines.

M. Alipio relève par ailleurs que les besoins de l'hôpital restent néanmoins "importants" malgré ces avancées, révélant que "plus de 400 dossiers de patientes éligibles à la chirurgie sont actuellement en attente à l'hôpital Abass Ndao".

Il a indiqué que l'hôpital a un programme qui vise à opérer entre 350 et 450 patientes par an. "Mais cela demande des ressources financières considérables", a-t-il relevé.

Selon lui, le coût moyen de la prise en charge complète d'une patiente est estimé à "253 000 de francs CFA", soit un forfait couvrant les consultations, les examens, l'intervention chirurgicale, l'hospitalisation et les médicaments. "À cela s'ajoutent les frais liés à l'accompagnement psychologique et sexologique assuré par des spécialistes venant d'autres régions du pays", dit-il.

Le responsable de la maternité a également précisé que la durée des interventions de chirurgie réparatrice varie selon la complexité des cas, allant de trente minutes à une heure et demie. "Les patientes quittent généralement l'hôpital vingt-quatre heures après l'opération", assure le docteur.

Magnifiant cette initiative, Raymond Alipio, a estimé, qu'elle illustre les efforts engagés par l'hôpital Abass Ndao pour offrir une réponse médicale et psychosociale aux séquelles des mutilations génitales féminines, tout en mettant en lumière l'ampleur des besoins en matière de prise en charge au Sénégal.