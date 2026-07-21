Sénégal: Diaspora - Une étude propose des modèles étrangers inspirants pour le pays

Saly — Une étude de benchmarking international, menée dans le cadre de l'élaboration de la stratégie nationale d'engagement de la diaspora, a permis d'identifier plusieurs bonnes pratiques pouvant inspirer le Sénégal dans le renforcement de ses relations avec ses ressortissants établis à l'étranger, a déclaré lundi à Saly, le directeur des Sénégalais de l'extérieur, Abdoul Karim Cissé.

"Cette étude nous a permis d'examiner ce qui se fait dans plusieurs pays, en matière de gouvernance et de mobilisation de la diaspora, afin d'en tirer les enseignements les plus pertinents pour le Sénégal", a-t-il rapporté, lors d'un atelier de partage des résultats de cette recherche.

Selon lui, l'analyse menée sur une quinzaine de pays a permis de retenir six expériences jugées particulièrement instructives, parmi lesquelles celles des Philippines, du Maroc, de l'Éthiopie et d'Israël.

Les travaux ont mis en évidence plusieurs facteurs de réussite, parmi lesquels la confiance entre l'État et la diaspora, l'accessibilité des services publics, la qualité de la communication, la mise en place de projets structurants, ainsi qu'une meilleure connaissance des communautés établies à l'étranger.

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"L'un des principaux enseignements de cette étude est la nécessité de mieux connaître sa diaspora, afin de développer des politiques publiques adaptées à ses attentes et à son potentiel de contribution au développement national", a souligné M. Cissé.

Il a rappelé que le Sénégal dispose déjà d'une diaspora bien organisée et engagée dans le développement du pays, à travers les transferts financiers, les investissements, les initiatives communautaires et le partage de compétences.

Le directeur des Sénégalais de l'extérieur a également relevé que l'étude a permis d'identifier les difficultés rencontrées par certains pays dans la mise en oeuvre de mécanismes de mobilisation de leurs ressortissants à l'étranger, offrant ainsi au Sénégal des enseignements utiles pour la conception de sa propre stratégie.

Il a insisté sur l'importance de la digitalisation dans le renforcement des liens entre l'administration et les Sénégalais de l'extérieur, citant notamment les projets d'e-consulat et d'autres initiatives numériques inscrites dans l'Agenda national de transformation.

L'étude, réalisée avec l'appui de la Fondation Gates et l'accompagnement technique du cabinet Oasis, s'inscrit dans un processus devant aboutir à la mise en place d'une stratégie nationale destinée à mieux valoriser la contribution de la diaspora au développement économique et social du Sénégal.