Sénégal: Touba - La ministre des Pêches promet des réponses aux préoccupations des acteurs du marché au poisson

Touba — La ministre des Pêches et de l'Économie maritime, Amy Mara Diène, a assuré que les préoccupations des acteurs du marché au poisson de Touba seront prises en charge par les services techniques de son département, lundi, à l'issue d'une visite de travail qu'elle a effectuée à quelques semaines du Grand Magal.

"Je suis aujourd'hui à Touba pour une visite de travail afin de m'enquérir de la situation du marché au poisson. Comme vous le savez, à l'approche du Grand Magal, les besoins en produits halieutiques vont considérablement augmenter sur les marchés de la ville", a déclaré la ministre.

Cette visite lui a permis d'échanger avec les mareyeurs, commerçants et autres intervenants de ce secteur, qui ont exposé les principales difficultés auxquelles ils sont confrontés, notamment en matière d'approvisionnement, de conservation et de conditions de travail.

En réponse à ces doléances, Amy Mara Diène a indiqué que son département procédera, en concertation avec les services techniques compétents, à l'examen des préoccupations soulevées afin d'y apporter des solutions adaptées.

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"Nous allons travailler avec nos services techniques pour trouver des solutions aux différentes préoccupations exprimées par les acteurs", a-t-elle assuré.

A l'issue de cette visite, la ministre a rendu une visite de courtoisie au khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, auprès de qui elle a sollicité des prières pour la réussite de sa mission, de celle du président de la République ainsi que de l'action du gouvernement.