Sénégal: Diourbel, hôte de l'édition 2026 de la Journée mondiale de la population, les 22 et 23 juillet

Dakar — La région de Diourbel a été choisie pour accueillir les activités officielles de célébration de la Journée mondiale de la population (JMP), prévues les 22 et 23 juillet 2026, a-t-on appris, lundi, de source officielle.

Placée sous le thème "Investir davantage dans le capital humain et l'autonomisation des jeunes pour concrétiser leurs aspirations au Sénégal", cette édition vise à promouvoir les investissements prioritaires à consentir en faveur de la jeunesse afin de transformer le potentiel démographique du pays en levier de développement durable.

Selon Abou Ba, chef de la Division population à la Direction du développement du capital humain du ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération, "Diourbel présente un indice de développement humain de 40,9 %, contre 54,3 % au niveau national".

Cette région, a-t-il souligné, demeure "dans la zone rouge" en matière de développement humain.

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Il intervenait lors d'une conférence de presse en prélude de la célébration de cette journée, tenue habituellement le 11 juillet de chaque année dans le monde. La célébration a été différée cette année au Sénégal à cause d'un conflit d'agenda.

M. Ba a relevé que plusieurs indicateurs de cette région restent préoccupants, notamment dans les domaines de l'éducation, de la santé, de la nutrition et de l'emploi des jeunes.

"Diourbel est également confrontée à une forte dépendance économique ainsi qu'une fécondité supérieure à la moyenne nationale, autant de facteurs qui freinent la capture du dividende démographique", a-t-il signalé.

Pour inverser cette tendance, des efforts doivent être orientés vers la "réduction du chômage des jeunes, l'amélioration de l'accès à une éducation de qualité, le renforcement du système de santé, l'autonomisation des femmes ainsi que la lutte contre la migration irrégulière, phénomène qui touche particulièrement les jeunes Sénégalais", a préconisé le statisticien.

Abou Ba a affirmé que Diourbel figure parmi les régions les moins bien classées du pays sur des indicateurs liés à l'éducation et à l'emploi des jeunes, justifiant ainsi son choix pour abriter les célébrations nationales de cette année.

Il a souligné par ailleurs que les travaux en cours sur la stratégie nationale de développement du capital humain devraient permettre de disposer, à terme, d'indicateurs consolidés pour mieux orienter les politiques publiques.

Ces deux journées constitueront un cadre de dialogue entre les autorités, les partenaires techniques et financiers, les collectivités territoriales et les jeunes afin d'identifier les leviers susceptibles d'améliorer durablement les conditions de vie des populations, a, pour sa part, souligné Assane Ndiaye, directeur du développement du Capital humain.

M. Ndiaye a aussi évoqué le contexte marqué par une diminution des financements extérieurs, estimant que le Sénégal devra mobiliser davantage de ressources nationales pour financer sa stratégie de développement du capital humain.

Les organisateurs ont indiqué que les recommandations issues de la journée scientifique seront transmises aux autorités afin d'alimenter les décisions publiques et les orientations budgétaires en faveur des régions les plus vulnérables.