Afrique: TrustAfrica organise une conférence publique sur le panafricanisme à l'UCAD, mardi

TrustAfrica, en partenariat avec le département d'histoire de l'Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar, organise mardi une conférence publique sur le thème : "Panafricanisme, Unionisme africain et Continentalisme : trois idéologies distinctes mais complémentaires", a appris l'APS lundi auprès des organisateurs.

Prévue à partir de 15 heures à la salle de conférence du Bâtiment des Doyens de la Faculté des lettres et sciences humaines de l'UCAD, cette rencontre réunira universitaires, chercheurs, étudiants, journalistes et acteurs de la société civile autour d'une réflexion sur les principaux courants de pensée qui nourrissent le projet d'unité africaine, selon un communiqué.

Les organisateurs indiquent que les échanges porteront sur les fondements, les convergences et les spécificités du panafricanisme, de l'unionisme africain et du continentalisme, des idéologies qui continuent d'influencer les aspirations du continent en matière d'unité, de souveraineté et d'intégration.

La conférence entend également offrir aux professionnels des médias une opportunité d'interroger des spécialistes, de recueillir des analyses approfondies et de couvrir des débats jugés majeurs pour la compréhension des enjeux contemporains de l'intégration africaine.