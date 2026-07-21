Congo-Brazzaville: Développement du pays - « Nous avançons doucement », assure Denis Sassou N'Guesso

Le chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso, a bouclé le 19 juillet à Allembé, dans le département de la Nkéni-Alima, son périple qui l'a conduit successivement à Boko, dans le Pool, et Mossaka, dans Congo-Oubangui. Il a répondu aux « détracteurs du pays », en assurant que le Congo avance doucement, tout en tentant d'accélérer la marche au cours des prochaines années.

« Depuis la campagne électorale jusqu'à aujourd'hui, vous voyez le peuple mobilisé. Je crois que le peuple n'écoute pas les oiseaux de mauvaise augure et les détracteurs, surtout ceux qui parlent depuis l'étranger, parce que la réalité est ici et le peuple la vit au quotidien. Il n'y a pas de doute que le peuple qui a exprimé son adhésion à travers son vote lors de l'élection présidentielle, adhérera à la vision que nous avons de transformer ce pays », a répondu le président de la République à une question des journalistes.

Selon Denis Sassou N'Guesso, si l'on peut partir de Pointe-Noire jusqu'à Souanké et à la frontière du Cameroun en voiture, ce n'est pas un fait divers. « Ce sont des réalisations concrètes. Nous étions à Mossaka, oui, on ne peut pas penser que transporter l'électricité à Mossaka à travers les forêts inondées, était un exercice facile. C'est à peu près le même exercice que nous avons réalisé lorsque nous avions décidé de construire la route Dongou-Impfondo-Epena, sur la vasière. C'est la même vasière. Ici à Allembé, comme à Boko, Louingui, Loumo, nous avons vu un peuple mobilisé qui croit au projet qui lui a été proposé pendant l'élection présidentielle », a rappelé le chef de l'Etat.

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Le chef de l'Etat a annoncé, par ailleurs, le lancement, le 5 août prochain à Bambou-Mingali, dans le département de Djoué-Léfini, de la deuxième édition de la grande foire agricole du Congo. Cet événement sera encore, a-t-il indiqué, une occasion de jauger la mobilisation et l'adhésion du peuple congolais aux directives du gouvernement. « Nous avançons doucement, mais on va tenter au cours des prochaines années d'accélérer la marche. Les détracteurs qui sont à l'intérieur du pays et surtout à l'étranger, nous pouvons les laisser à leur exercice. Nous sommes satisfaits du travail qui se fait ici », a conclu Denis Sassou N'Guesso.

L'espoir renaît pour Allembé

A Boko, tout comme à Mossaka et à Allembé, le chef de l'Etat a mis en service des installations d'électricité pour connecter ces localités au boulevard énergétique. En effet, les efforts de modernisation des cités urbaines et de désenclavement de l'arrière-pays ont été salués par les bénéficiaires. A Allembé qui est considéré comme le district le plus enclavé du département de la Nkéni-Alima, le président de la République a longuement échangé, le 19 juillet, avec les cadres et autorités administratives sur les actions à mener en vue du désenclavement de cette localité. Les deux parties ont passé au peigne fin les grands défis à relever à court, moyen et long terme au profit des habitants.

Regorgeant d'énormes potentialités, le district d'Allembé connaît de nombreuses difficultés qui freinent son émancipation. La visite de Denis Sassou N'Guesso a été en soi une lueur d'espoir pour de nombreuses générations qui suivent de loin ses actions à travers les écrans. « Pour sortir Allembé de son enclavement, il y a eu beaucoup de projets, surtout sous la municipalisation accélérée du département des Plateaux. Les travaux étaient déjà pratiquement engagés, mais n'arrivaient pas à leur terme.

Aujourd'hui, avec le nouveau programme du président de la République, "Accélérons la marche vers le développement", il nous a donné un triplé, en commençant par les travaux d'urgence pour finir par l'hôtel de la sous-préfecture d'Allembé. Le président nous a donné l'eau potable, l'un des signes du désenclavement, et aujourd'hui, le courant électrique », s'est réjoui le sous-préfet d'Allembé, Martin Abia.

A côté de l'eau potable qui est disponible à Allembé, cette localité vient de disposer de l'électricité pérenne, connectée au réseau national à partir de la ville de Boundji, dans le département de la Cuvette. Avant de quitter Allembé, le président de la République a pris la mesure des travaux de construction de la route Allembé-Abala, longue de près de 76 km.