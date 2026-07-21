Congo-Brazzaville: Close-combat - Le Cercle sportif Funitan célèbre ses 24 ans d'existence avec faste

À l'occasion de son 24e anniversaire, le club miroir du close-combat congolais a réuni, le 19 juillet, le gotha des arts martiaux de Brazzaville au Centre de formation Gothia, à Mfilou-Ngamaba. Entre démonstrations de haute volée, valeurs citoyennes et communion fraternelle, cet anniversaire a ébloui le public grâce au savoir-faire des athlètes.

Comme à l'accoutumée, les responsables du Cercle sportif Funitan (CSF), entourés de leurs vaillants athlètes et des membres de diverses disciplines martiales, ont célébré avec faste le 24e anniversaire de ce club emblématique, véritable vitrine du close-combat au Congo. Ce moment de partage et de célébration solennelle a permis de mettre à l'honneur près d'un quart de siècle d'existence, de formation rigoureuse, de cohésion et d'abnégation exemplaire au service de la jeunesse congolaise.

Organisé sous la forme d'un « Grand festival des dports de Brazzaville », l'événement s'est déroulé en présence de personnalités de premier plan. On a noté ainsi la participation des présidents des fédérations sportives nationales, des représentants de la Direction générale des sports ainsi que de la Direction départementale des sports. Pour clôturer magistralement la série des prestations, les athlètes du CSF, régulièrement encadrés par le moniteur Roland Francis Mahoungou, ont offert une prestation mémorable qui a ravi le public enthousiaste ainsi que le père fondateur du close-combat congolais, le vénérable Me Bernard Bouhoula.

L'unité du sport congolais au coeur des discours

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Dans son allocution d'ouverture, le président par intérim du CSF, Rude Ngoma, a exprimé sa profonde gratitude envers les invités et souligné la portée historique de cette longévité. « Si le CSF est aujourd'hui reconnu comme le club miroir du close-combat congolais, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est le résultat d'un travail acharné et d'une fidélité absolue à nos valeurs.

En formant des citoyens exemplaires, notre club est devenu la vitrine du savoir-faire martial congolais », a-t-il déclaré. S'adressant directement aux athlètes, il les a exhortés à demeurer des modèles sur le tatami comme dans la vie courante, tout en réaffirmant l'ambition du club d'innover face aux mutations de la discipline.

Une mosaïque de disciplines et de fraternité

Le festival a offert un spectacle total grâce à la contribution dynamique de quatorze clubs invités, venus prêter main-forte à cette commémoration et illustrant toute la richesse des arts martiaux et des disciplines affinitaires de la place. Le public a ainsi pu vibrer au rythme des démonstrations techniques de très haut niveau présentées tour à tour par le Torball club de Brazzaville, le Gym club Gothia en gymnastique, le Tosa obika club en kick-boxing, le Kawachi club en judo, l'Olympique club en lutte traditionnelle, ainsi que le Club sanctuaire du savoir en kenpo.

La diversité martiale a continué de s'exprimer avec brio grâce aux prestations du Club racine du lion en viet vu dao, du Wudang club en long phaï kung fu, de l'Eléphant club en Nihon Taïjutsu, du Boutedo club en karaté wadoryu, du C.F. Samuraï en karaté kyokushinkaï, du Detch Lee club en Kyok Sul, et du Gise club Budo en maniement du tonfa, avant que le club hôte lui-même, le CSF, ne vienne clore magistralement cette parade.

Au terme de cette journée riche en émotions, les organisateurs ont salué l'énergie communicative des encadreurs, des officiels, du comité d'organisation et du public venu en masse profiter de cet evenement. En prononçant la clôture officielle des festivités, la direction du club a invité l'ensemble de la communauté sportive à porter haut les valeurs de fraternité et de dépassement de soi, donnant d'ores et déjà rendez-vous à la famille des arts martiaux l'année prochaine pour le quart du siècle du club.