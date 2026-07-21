Congo-Brazzaville: Forces armées congolaises - De nouveaux promus à la présidence de la République

Le chef d'État-major de la Direction générale de la sécurité présidentielle (DGSP), le colonel-major Gervais Mouassiposso, a présidé, le 18 juillet à Brazzaville, la cérémonie marquant l'avancement de nouveaux grades comptant pour le troisième trimestre au sein des structures opérationnelles de la présidence de la République.

Les promotions ont concerné plusieurs officiers et sous-officiers de la DGSP, la Garde républicaine, la gendarmerie nationale, la police ainsi que les cabinets rattachés à la présidence.

Parmi les grades supérieurs, l'on note des nominations au grade de colonel ou équivalent, de lieutenant-colonel, de commandant et de capitaine, pour des officiers issus de la Garde républicaine et de la DGSP. Au niveau des grades intermédiaires et subalternes, plusieurs adjudants-chefs, sergents-chefs et sergents ont été promus, principalement au sein de la Garde républicaine et des services de sécurité présidentielle.

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Le chef d'Etat-major de la DGSP, le colonel-major Gervais Mouassiposso a adressé ses félicitations aux nouveaux promus, les exhortant à « accélérer la marche » dans la discipline et l'accomplissement des missions. Il a également encouragé ceux qui n'ont pas été retenus au tableau d'avancement à plus d'ardeur pour l'année 2027.

Pour les récipiendaires, cette promotion va bien au-delà d'un simple avancement dans la hiérarchie militaire. Elle incarne une responsabilité renouvelée : celle de veiller sur les plus hautes institutions de l'État, avec un engagement encore plus profond.

Le colonel-major a rappelé, par ailleurs, les enjeux à venir, notamment la célébration du 66e anniversaire de l'indépendance du pays, que les troupes sont appelées à couvrir « avec efficacité et professionnalisme ». Il a réaffirmé la mission principale de ces nouveaux promus qui est la protection du président de la République, de sa famille et de ses hôtes.