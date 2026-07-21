Angola: Le Festival traditionnel du peuple Luvale attire des touristes étrangers

Cazombo — Des touristes et des journalistes étrangers, venant de pays d'Europe et d'Amérique du Sud, sont dans la municipalité de Cazombo, capitale de la province de Moxico Leste, pour assister et faire connaître la 12ème édition du Festival traditionnel du peuple Luvale "MIZE", prévu le 22 de ce mois.

Depuis vendredi dernier, touristes et journalistes visitent la Vaka Chinhama Arena, située dans le quartier de Vambda, où ils suivent de près les répétitions des cérémonies et les événements culturels qui font partie du programme de l'événement.

Pour mieux comprendre la culture, les us et coutumes de ces peuples, ils ont entendu des anciens et détenteurs de savoirs traditionnels des explications sur l'origine, la signification et les différents moments qui marquent les rituels Mize.

Considéré comme l'un des plus grands événements de la région australe de l'Afrique, le festival constitue un patrimoine de haute valeur historique et culturelle pour le peuple Luvale.

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Ravis de l'authenticité des manifestations culturelles et de l'hospitalité des communautés locales, ils ont exprimé leur engagement à promouvoir et diffuser l'essence de la culture Luvale dans leurs pays d'origine et dans différentes parties du monde, en vue de promouvoir le tourisme culturel.

Le festival traditionnel « MIZE » est l'un des plus grands événements culturels de la région australe de l'Afrique, qui célèbre l'histoire, les rites et l'identité de ces peuples répartis en Angola, en Zambie et en République démocratique du Congo (RDC).

MIZE signifie « arbustes ligneux » et remonte au XVIIIe siècle, dérivé d'un refuge historique sur les rives du fleuve Zambèze, utilisé par le roi Caquengue Tchivanda Sacaiombo pour protéger son peuple et sauvegarder les traditions.

Dans une époque marquée par les conflits et les disputes territoriales, le souverain cherchait à protéger son peuple, à préserver l'intégrité du territoire et à sauvegarder les valeurs culturelles et traditionnelles héritées de ses ancêtres.

C'est dans ce contexte que le roi organisait chaque année de grandes réunions avec les chefs coutumiers, les gouverneurs et autres autorités traditionnelles, pour discuter de questions d'intérêt social et économique et, surtout, des stratégies de défense, de préservation de l'identité culturelle et de renforcement de l'unité entre les peuples.

Le Festival a gagné en expression dans les années 1950 et 1960, grâce à l'engagement des frères John Modella et Will Modella, nés à Cavungo, aujourd'hui municipalité de Nana Candundo.

Avec les transformations sociales au fil des années et la ferme intention de maintenir vivante l'identité culturelle du peuple Luvale, le projet a été amélioré et, en 2010, la première édition du festival a eu lieu, dans un format moderne, avec une organisation plus structurée.

Dans cette édition, pour la deuxième fois, les honneurs traditionnels seront rendus à la reine Nhakatolo Ngambo, représentée par Ana Bela Ngambo, figure centrale de l'histoire et de l'unité du peuple Luvale.

Le festival est également célébré en République de Zambie.

Le peuple Luvale est un groupe bantou et matrilinéaire originaire de la région des Grands Lacs, qui vit principalement dans la province de Moxico Leste, ainsi que dans certaines régions de Zambie et de la République démocratique du Congo.

Sa structure sociale est fortement matriarcale et gouvernée par des figures royales traditionnelles, comme la reine Nhakatolo, qui joue un grand rôle dans la préservation culturelle et dans les liens avec l'État.