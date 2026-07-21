Angola: FILDA/2026 - La marque touristique « Visit Angola » s'affirme comme moteur de diversification économique

Luanda — La marque "Visit l'Angola - The Rythm of Life", créée par le ministère du Tourisme pour positionner le pays comme une destination touristique authentique et compétitive, sera visible à la 41ème édition de la Foire Internationale d'Angola (FILDA) 2026, qui débute mardi, dans la province d'Icolo et Bengo.

Au cours de cet événement de six jours, la marque affirmera le tourisme comme l'un des principaux moteurs de la diversification économique nationale, attirant les investissements et promouvant le pays à l'échelle internationale, selon le ministère du Tourisme.

Le département ministériel veille à promouvoir, à travers le plus grand salon d'affaires du pays, des rencontres, des débats, des présentations de produits et de services et le réseautage sur son stand, réunissant des représentants du gouvernement, des investisseurs, des hommes d'affaires, des tour-opérateurs, des institutions financières, des créateurs de contenu, des associations sectorielles et des partenaires stratégiques.

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Il souligne que la participation de la marque à cette édition de la FILDA, en plus de promouvoir les destinations touristiques nationales, vise à démontrer que ce secteur dans le pays connaît une nouvelle étape de développement, axée sur l'innovation, la durabilité, les partenariats public-privé et la génération d'impact économique et social sur les communautés.

Le programme a été structuré comme un voyage thématique, permettant d'aborder les principaux défis et opportunités du secteur de manière intégrée.

La journée d'aujourd'hui est consacrée aux opportunités économiques qu'offre le tourisme, renforçant la vision institutionnelle de l'Angola en tant que destination compétitive et ouverte à l'investissement.

La deuxième journée sera axée sur l'attraction des investissements, à travers des débats qui rassembleront des institutions de premier plan, telles que l'AIPEX et la Standard Bank, pour discuter des mécanismes de financement, des incitations et des nouvelles opportunités commerciales dans la chaîne de valeur du tourisme.

Pour les jours suivants, le programme est réservé à la communication et au storytelling, mettant en valeur le rôle des créateurs de contenu, des influenceurs numériques, des guides locaux et des spécialistes de la communication en tant qu'ambassadeurs de l'image de l'Angola sur les marchés nationaux et internationaux.

Le rôle de l'Angola Convention Bureau (ACB), nouvellement structuré, dans la promotion de l'Angola en tant que destination compétitive pour les congrès, conférences, foires et événements internationaux majeurs, sera également souligné, renforçant ainsi le positionnement du pays dans le segment MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions).

Un autre point fort est lié à l'appréciation des communautés, valorisant le patrimoine culturel, la gastronomie, les traditions et le tourisme communautaire, démontrant la contribution du secteur au développement inclusif et à la valorisation de l'identité nationale.

Le ministère souligne que sa participation à la FILDA 2026 renforce la mission du secteur de promouvoir le pays comme une destination compétitive et durable, prête à accueillir des touristes, des investisseurs et des événements internationaux majeurs, en vue de renforcer l'économie nationale et de créer de nouvelles opportunités de développement.

Cette édition de la FILDA compte la participation de deux mille 348 exposants nationaux et étrangers.

L'événement, qui se déroulera jusqu'à dimanche prochain, réunira des entreprises de 22 pays, avec un accent particulier sur la Chine, qui disposera d'un pavillon unique, selon la coordinatrice commerciale de FILDA/2026, Dyolanda Santana.

La Foire internationale d'Angola est la plus grande bourse d'affaires du pays et l'une des principales plateformes de promotion économique de la région.

Sous la devise « Produire et innover localement, gagner globalement », l'événement se réaffirme comme un espace de promotion de la production nationale, de l'innovation, de l'internationalisation des entreprises et de l'attraction des investissements en Angola.