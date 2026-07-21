Angola: Filda 2026 - Début ce mardi de la 41ème édition de la plus grande bourse d'affaires du pays

Luanda — La 41ème édition de la Foire Internationale de Luanda (FILDA) s'ouvre ce mardi, dans la Zone Économique Spéciale (ZEE), province d'Icolo et Bengo, avec la participation de deux mille 348 exposants nationaux et étrangers.

L'événement, qui se déroulera jusqu'à dimanche prochain, réunira des entreprises de 22 pays, avec un accent particulier sur la Chine, qui disposera d'un pavillon unique, selon la coordinatrice commerciale de la FILDA/2026, Dyolanda Santana.

Les présences confirmées incluent le Portugal, la Turquie, l'Italie, le Ghana et le Brésil, entre autres, qui voient l'exposition comme un espace d'opportunités d'affaires et de partenariats commerciaux.

La Foire Internationale de Luanda est la plus grande bourse d'affaires du pays et l'une des principales plateformes de promotion économique de la région.

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Sous la devise "Produire et innover localement, gagner globalement", cette édition de la FILDA se réaffirme comme un espace de promotion de la production nationale, de l'innovation, de l'internationalisation des entreprises et de l'attraction des investissements en Angola.

Avec plus de 40 ans d'histoire, la FILDA suit l'évolution du tissu économique angolais, s'imposant comme un point de rencontre privilégié entre entreprises, investisseurs, institutions et décideurs. C'est dans cet espace que les partenariats s'établissent, que les opportunités sont explorées et que le développement économique du pays est stimulé.

Plus qu'une foire, la FILDA est une plateforme stratégique qui favorise la valorisation des ressources nationales, la diversification de l'économie et le renforcement de la production nationale.

En intégrant l'innovation, la culture et la durabilité, elle contribue à bâtir une économie plus résiliente, compétitive et inclusive.

Selon l'organisation, l'édition 2026 se projette comme une étape de continuité et de vision, positionnant la FILDA comme un point de convergence entre production, innovation et internationalisation, un espace où l'Angola s'affirme au monde avec confiance et ambition.