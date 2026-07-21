Angola: Les revenus entre le pays et la Chine atteignent 28 milliards de dollars en 2025

Barra do Dande — Le chiffre d'affaires entre l'Angola et la Chine a atteint environ 28 milliards de dollars américains en 2025, consolidant les deux pays comme principaux partenaires commerciaux, a révélé lundi, dans la province de Bengo, l'ambassadeur de Chine en Angola, Zhang Bin.

Se confiant à la presse, en marge de la cérémonie d'inauguration de l'entreprise Cristal Azul, le diplomate a déclaré que l'intention est de dépasser ce chiffre pour renforcer la coopération dans différents domaines, en maintenant l'Angola une balance commerciale favorable dans les échanges entre les deux pays.

Il a indiqué que la performance des échanges commerciaux démontre la solidité de la coopération économique entre la Chine et l'Angola et reflète l'approfondissement du partenariat stratégique entre les deux peuples.

Zhang Bin a souligné que l'entrée en activité de l'entreprise Cristal Azul représente "une nouvelle étape" dans la coopération bilatérale, car elle contribue à l'industrialisation et à la diversification de l'économie angolaise, tout en démontrant la confiance des entreprises chinoises dans l'environnement d'investissement existant dans le pays.

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Selon l'ambassadeur, le projet devrait encourager davantage d'entreprises chinoises à investir dans des entreprises productives en Angola, en mettant davantage l'accent sur les investissements générateurs d'emplois et de valeur ajoutée pour l'économie nationale.

Interrogé sur la contribution fiscale des entreprises chinoises implantées dans le pays, Zhang Bin a assuré qu'elles agissent toutes conformément à la législation nationale, paient des impôts et participent activement au développement économique à travers la mise en oeuvre de projets structurants.