Angola: La coopération économique entre le pays et le Portugal doit donner la priorité aux investissements productifs

Luanda — Le secrétaire d'État aux Finances et Trésor, Ottoniel dos Santos, a préconisé lundi, à Luanda, la création d'une coopération économique entre l'Angola et le Portugal axée sur la priorité aux investissements productifs, pour générer des bénéfices économiques mutuels.

Intervenant à l'ouverture de la 9ème édition de "Business Networking Angola/Portugal", le responsable a déclaré que les deux pays ont besoin de plus de partenariats qui créent des capacités installées sur le territoire angolais, intègrent les connaissances, forment le personnel national, développent les fournisseurs locaux et contribuent à augmenter la production et les exportations.

Il a mentionné qu'il est important pour les entreprises portugaises de considérer l'Angola comme un marché de destination et une plateforme de production, de création de valeur et d'accès à d'autres marchés africains.

Selon Ottoniel dos Santos, il est également important de créer les conditions permettant à davantage d'entreprises angolaises de trouver des opportunités d'investissement, de partenariats, de connaissances et d'accès à l'espace économique européen au Portugal.

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Selon lui, les relations économiques entre l'Angola et le Portugal "ne peuvent pas dépendre uniquement de la proximité historique, d'une langue commune ou des connaissances accumulées entre les deux peuples".

Il a expliqué que, même si ces éléments constituent des avantages importants, "ils ne remplacent pas la compétitivité, l'innovation, la capacité financière, la qualité de la gestion ou la création effective de valeur".

Pour améliorer cet aspect, il a souligné qu'au niveau national, il existe des opportunités dans des secteurs tels que l'agriculture, l'agro-industrie, la pêche, l'industrie manufacturière, les énergies renouvelables, le tourisme, la santé, la logistique, les technologies de l'information et les services financiers.

"L'Angola dispose de ressources et d'un marché à grand potentiel, d'une population jeune et d'une situation stratégique sur le continent africain", a-t-il décrit.

À son tour, a-t-il poursuivi, le Portugal possède une expérience commerciale, des connaissances techniques et une capacité d'innovation dans bon nombre de ces domaines.

Le secrétaire d'État a déclaré que la combinaison de ces avantages pourrait générer des projets pertinents pour les deux pays.

Business Networking Angola/Portugal est une initiative de la Chambre de Commerce et d'Industrie Portugal Angola (CCIPA) qui, depuis sa première édition, se tient chaque année à l'occasion de la Foire Internationale d'Angola (FILDA).

L'événement rassemble des hommes d'affaires, des investisseurs et des décideurs de premier plan de l'Angola et du Portugal, dans le but de favoriser les réseaux d'affaires et de promouvoir les partenariats commerciaux et d'investissement.