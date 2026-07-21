Angola: La Chambre de Commerce qualifie de bonnes les relations commerciales entre le pays et le Portugal

Luanda — Les relations d'affaires entre l'Angola et le Portugal reposent sur une communauté d'affaires résiliente et entreprenante, basée sur un nombre "infini" de partenariats qui nous permettent d'envisager l'avenir avec confiance, a souligné lundi, à Luanda, le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Portugal et de l'Angola (CCIPA), João Traça.

Intervenant à la 9ème édition de "Business Networking Angola/Portugal 2026", le responsable a déclaré que la force des relations commerciales entre les deux pays est une réalité qui est restée constante en raison d'une histoire commune et d'une proximité culturelle unique.

Pour lui, l'Angola suit la voie de la transformation économique grâce à l'amélioration de l'environnement des affaires et à la diversification productive.

"Des secteurs qui étaient auparavant un mirage, comme l'agriculture, le tourisme, l'industrie manufacturière, l'énergie, la logistique ou encore l'économie numérique, sont désormais une réalité et présentent des opportunités concrètes de partenariat des deux côtés de l'Atlantique", a-t-il souligné.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a indiqué que l'attention croissante que l'Angola reçoit de la part des investisseurs internationaux et des institutions financières multilatérales démontre que le pays est actuellement considéré comme une économie à fort potentiel stratégique sur le continent africain.

Selon lui, ce potentiel se révèle, entre autres, en termes de ressources naturelles, de pertinence du Corridor de Lobito et d'une population très entrepreneuriale.

À son tour, le vice-président de l'Association des Entreprises Portugaises (AEP), Luís Ceia, a déclaré que dans le commerce international, l'Angola représentait un poids de 1,4% des exportations totales de marchandises en 2025 et de 1,3% en 2024, dans l'économie portugaise.

Il a souligné que ces données démontrent le potentiel d'amélioration des relations commerciales entre les deux pays.

Par rapport au premier semestre de l'année en cours, a-t-il poursuivi, il y a eu une intensification du commerce avec l'Angola, avec des exportations de marchandises vers le pays augmentant, en termes cumulés, d'environ 7% par rapport à la même période en 2025.

"Cette augmentation des exportations portugaises de marchandises vers le marché angolais est un signe des liens forts entre les deux pays, dans un contexte international particulièrement défavorable qui a mis à rude épreuve les relations commerciales portugaises, réaffirmant la pertinence de la diversification de son marché", a-t-il ajouté.

En ce qui concerne la balance commerciale des marchandises, il a indiqué que le Portugal enregistrait des balances positives avec l'Angola, ayant obtenu en 2025 une balance commerciale positive de 857 millions d'euros.

Business Networking Angola - Portugal est une initiative de la Chambre de Commerce et d'Industrie Portugal Angola qui, depuis sa première édition, se tient chaque année à l'occasion de la Foire Internationale d'Angola (FILDA).

L'événement rassemble des hommes d'affaires, des investisseurs et des décideurs de premier plan de l'Angola et du Portugal, dans le but de favoriser les réseaux d'affaires et de promouvoir les partenariats commerciaux et d'investissement.