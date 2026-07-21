Angola: Oceano Máquinas expose divers équipements à la FILDA/2026

Luanda — Un ensemble d'équipements, tels que des rétrocaveuses, des chargeuses sur pneus, des mini-chargeuses, des compacteurs, entre autres, destinés au secteur de la construction, seront exposés à la Foire Internationale d'Angola, qui s'ouvre ce mardi, dans la Zone Économique Spéciale (ZEE), une initiative de l'entreprise Oceano Máquinas e Equipamentos.

Cette gamme comprend également des équipements pour les engins d'excavation, de chargement et de terrassement ainsi que des solutions pour les projets d'infrastructures dans le secteur du terrassement.

Selon l'entreprise, les équipements présentés comprennent également des chariots télescopiques, des équipements pour entrepôts et de la logistique pour le secteur agricole.

Il souligne que la présentation de cet équipement à la FILDA représente une opportunité de rapprocher la marque de son public.

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Lors de la plus grande bourse d'affaires du pays, qui se clôturera le 26, l'entreprise tiendra également une réunion avec les médias pour présenter en détail les atouts de ses produits, en soulignant les avantages de l'utilisation des équipements de la marque JCB.

Le représentant du groupe d'entreprises concerné, Tiago Narciso, cité dans un communiqué, réaffirme l'engagement de l'entreprise dans le développement économique et social de l'Angola, en soutenant des projets qui stimulent la croissance dans les secteurs de la construction, des infrastructures, des mines, de l'agriculture et de la logistique.

Oceano Máquinas e Equipamentos Ltda. est une entreprise angolaise spécialisée dans la distribution, la commercialisation et l'assistance technique d'équipements pour la construction, le terrassement, l'exploitation minière, l'agriculture et la logistique.

La 41e édition du FILDA réunira plus de deux mille trois cents participants nationaux et internationaux.

Avec plus de 40 ans d'histoire, l'événement suit l'évolution du tissu économique angolais, s'imposant comme un point de rencontre privilégié entre entreprises, investisseurs, institutions et décideurs.

Selon l'organisation, l'édition 2026 se projette comme une étape de continuité et de vision, positionnant l'événement comme un point de convergence entre production, innovation et internationalisation.