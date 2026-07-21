Angola: Le Gouvernement réitère son engagement à renforcer le Corridor de Lobito

Luanda — Le secrétaire d'État aux Transports terrestres, Jorge Bengui, a réaffirmé lundi, à Luanda, l'engagement du Gouvernement angolais à transformer le Corridor de Lobito en un vecteur économique capable de promouvoir le commerce régional.

Le gouvernant, qui intervenait à l'ouverture de la réunion technique sur les ports secs et les chaînes de valeur de l'Agence de Transport et de Facilitation du Transit du Corridor de Lobito, a déclaré que l'Angola souhaitait transformer des infrastructures compétitives, intégrées et durables.

Il a révélé que le processus a fait des progrès significatifs dans son opérationnalisation.

Selon Jorge Bengui, les travaux sur l'accord intergouvernemental sur les ports secs ont considérablement évolué grâce au Groupe de travail technique et la coopération avec les partenaires au développement est devenue encore plus solide.

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Le secrétaire d'État a souligné l'engagement du Gouvernement en faveur des infrastructures de transport, de la logistique, de la gestion des frontières et de la facilitation du commerce le long du Corridor de Lobito, pour une intégration économique efficace de la plateforme en Afrique australe.

Selon l'organisation, la rencontre vise à examiner les progrès réalisés sur les feuilles de route convenues et à formuler des recommandations pour examen par les comités exécutif et ministériel.

Participent à l'événement des techniciens des ministères des Transports, du Commerce, de la Santé, de l'Agriculture et de l'Administration générale des impôts (AGT), des experts de la République démocratique du Congo (RDC), de Zambie et des partenaires du Corridor de Lobito.

Considéré comme l'une des infrastructures transfrontalières en développement en Afrique, le Corridor de Lobito vise à renforcer la connectivité régionale, dynamiser les chaînes de valeur dans les secteurs minier, agricole et industriel, contribuer à la création d'emplois, au transfert de connaissances et à la dynamisation des économies locales.

Le projet, qui a suscité l'intérêt des investisseurs internationaux, bénéficie du soutien d'institutions telles que la Banque mondiale (BM) et l'Union européenne (UE), dans le but d'augmenter la capacité de transport, de réduire les coûts logistiques et de promouvoir l'intégration économique régionale.