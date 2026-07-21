Angola: Le Portugal salue la diversification de l'économie angolaise

Luanda — Le secrétaire d'État à l'Économie du Portugal, João Ferreira, a félicité lundi, à Luanda, le gouvernement angolais pour la transformation et la diversification de son économie, en mettant l'accent sur les secteurs agroalimentaires et les zones productives émergentes.

S'adressant à la presse au terme d'une rencontre avec le ministre d'État chargé de la Coordination économique, José de Lima Massano, il a déclaré que le dynamisme observé dans le secteur touristique, combiné à la position stratégique de l'Angola en Afrique, positionne le pays comme une porte d'entrée privilégiée pour les entreprises portugaises.

Le secrétaire d'État à l'Économie du Portugal a souligné que le marché angolais est en croissance et compte une population jeune et talentueuse.

Il a rappelé que lors de la réunion qu'il a eue avec le ministre d'État chargé de la Coordination Économique, en mars de cette année, à Lisbonne (Portugal), ils ont cherché à transmettre aux hommes d'affaires portugais un message d'encouragement à poursuivre sur cette voie et à identifier, de leur propre initiative, les meilleures opportunités d'affaires en Angola.

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Selon lui, on assiste actuellement à un changement de paradigme dans des domaines traditionnellement considérés comme plus conservateurs, comme l'industrie et le secteur primaire, qui fonctionnent aujourd'hui selon une logique différente de celle du passé.

Il a révélé que l'intégration de technologies avancées avec l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA), l'optimisation des processus de transformation et une plus grande efficacité énergétique confèrent à ces secteurs un potentiel de croissance exponentielle.

"Nous voyons une opportunité unique pour les entreprises portugaises d'apporter leurs connaissances et technologies, en favorisant le développement du tissu économique angolais", a-t-il exprimé.

Pour lui, la promotion de produits, marques et solutions d'origine portugaise, depuis les secteurs agroalimentaire et vitivinicole jusqu'à l'industrie pharmaceutique, reflète la diversité des opportunités disponibles.

Le dirigeant a reconnu que la langue commune demeure un pilier essentiel, facilitant cet échange et servant de facteur décisif de rapprochement.

Il a fait savoir que le Gouvernement portugais souhaite consolider cette coopération non seulement au niveau gouvernemental, mais à travers une coordination institutionnelle directe entre les agences portugaises de promotion des investissements et du commerce extérieur et entre les organismes de soutien aux micro, petites et petites entreprises.

João Ferreira a indiqué que l'accent est mis sur la formation des entrepreneurs, le partage de bonnes pratiques et le transfert de connaissances, fondements qu'il considère comme fondamentaux pour une croissance durable et mutuelle.

Le voyage du secrétaire d'État à l'Economie du Portugal en Angola s'inscrit dans le cadre de la participation des entreprises portugaises à la 41ème édition de la Foire Internationale d'Angola (FILDA), qui débute ce mardi avec la présence de deux mille 348 exposants.

Le dirigeant portugais espère que l'événement fonctionnera comme un point de rencontre "pour renforcer les vastes synergies existantes, en alignant l'agenda de développement économique angolais avec la capacité de coopération des entreprises portugaises".

La coopération entre l'Angola et le Portugal est structurée par le Programme de Coopération Stratégique 2023-2027, axé sur le développement du capital humain et la diversification économique.

La coopération couvre des secteurs tels que la santé, l'éducation, les infrastructures, l'économie bleue et le renforcement des partenariats institutionnels et commerciaux.