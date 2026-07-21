Angola: La Première Dame souligne l'appréciation de l'excellence en affaires lors des Prix SIRIUS

Luanda — La Première Dame de la République, Ana Dias Lourenço, a souligné lundi, à Luanda, la valorisation de l'excellence en affaires lors de la 11ème édition des Prix SIRIUS, qui ouvre la possibilité aux petites et moyennes entreprises (PME) de concourir pour la catégorie "Entreprise de l'année".

Intervenant lors de la conférence de presse de lancement officiel des Prix SIRIUS, organisée par Deloitte, la présidente du jury a également considéré cet événement comme un instrument de valorisation de l'excellence des affaires, de la bonne gouvernance et de l'innovation en Angola.

Ana Dias Lourenço a également souligné la nécessité de diversifier l'économie angolaise, en mettant l'accent sur des secteurs tels que l'industrie, la logistique, l'énergie, les services numériques et le capital humain, ainsi que l'importance de l'éducation, de la formation technique et des compétences numériques pour préparer les jeunes aux nouveaux défis.

« En acceptant une fois de plus l'honneur de présider le jury des Prix SIRIUS, je crois profondément à l'importance de reconnaître ceux qui, par leur travail, leur vision et leur capacité d'innover, contribuent quotidiennement et inlassablement au développement durable et intégré de notre pays », a-t-elle reconnu.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Elle a indiqué que le pays avait renforcé sa stabilité économique et créé des bases solides pour la croissance, avec des opportunités évidentes pour accélérer la transformation de l'économie nationale.

Ana Dias Lourenço a souligné qu'il est essentiel de projeter et d'anticiper l'avenir, car la compétitivité dépend de plus en plus de la capacité d'augmenter la productivité, sans oublier la nécessaire valorisation du vaste talent humain dont dispose l'Angola.

La Première Dame a assuré que l'organisation continuera à reconnaître les projets, les organisations et les personnalités qui se distinguent par la qualité de leur gestion, leur contribution au développement économique et social et l'impact positif qu'ils génèrent, notamment dans les communautés.

À son tour, le président de Deloitte Angola, José Barata, a rappelé que depuis plus d'une décennie, les Prix SIRIUS se sont imposés comme l'une des plateformes les plus pertinentes pour reconnaître l'excellence des affaires, la bonne gouvernance et la contribution des organisations et personnalités au développement de l'Angola.

Pour le dirigeant, le concours constitue une célébration du mérite qui est née d'une conviction très simple, puisque les pays se développent lorsqu'ils reconnaissent et valorisent ceux qui font la différence par leur vision, capacité d'exécution et engagement de qualité, contribuant à rendre l'Angola plus compétitif et préparé à de nouveaux défis.

"Nous avons lancé cette nouvelle édition à un moment particulièrement important pour le pays. L'Angola a suivi une voie de stabilisation économique, renforçant sa résilience face aux défis extérieurs et créant des conditions plus solides pour l'investissement et la croissance durable, basées sur un accent croissant sur l'innovation et la diversification économique", a-t-il déclaré.

La conférence de presse officielle de lancement de la 11e édition des Prix SIRIUS a permis de présenter le jury et les catégories respectives.

Lors de cette édition, des prix seront décernés dans sept catégories et un prix spécial, reflétant des domaines considérés comme cruciaux pour la compétitivité et le développement durable du pays.

Les catégories comprennent « Entreprise de l'année », « Secteur financier », « Manager de l'année », « Développement du capital humain », « Programme technologique », « Innovation et science » et « Responsabilité sociale ».

Comme lors de l'édition précédente, cette année sera également décerné un Prix Spécial, destiné à récompenser des entités publiques ou privées, ainsi que des personnalités des secteurs de l'administration publique, des affaires publiques et du privé, qui se sont distinguées par leur contribution avérée à la promotion des bonnes pratiques de gestion.

Les inscriptions s'ouvrent le 24 juillet et peuvent se faire jusqu'au 2 septembre, à travers le portail www.premiosirius.com, permettant aux organisations ayant des projets développés en Angola de concourir, de soumettre des candidatures dans une ou plusieurs catégories, sans limite quant au nombre de propositions soumises.

Le jury de cette édition est présidé par la Première Dame, Ana Dias Lourenço, et comprend également José Octávio Van-Dúnem, Noelma Viegas d'Abreu, Mário Nascimento, Lucrécio Costa, Armando Manuel et Aia-Eza da Silva.