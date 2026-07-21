Angola: L'ERCA recommande une couverture médiatique responsable

Luena — L'Entité Régulatrice de la Communication Sociale (ERCA) recommande aux professionnels de la communication sociale du pays une plus grande rigueur et responsabilité dans l'exercice de leurs fonctions.

Dans une déclaration à la presse, après avoir été reçu par le vice-gouverneur de Moxico pour le secteur des Infrastructures et Services Techniques, Wilson Augusto, la conseillère de l'ERCA, Madalena Silva, a appelé à la nécessité constante d'enquêter en profondeur sur l'information avant sa divulgation.

La responsable, qui parlait dans le cadre d'un programme de travail que l'institution réalise à Moxico, a déclaré que la mesure vise à éviter des situations embarrassantes entre l'organisation, les journalistes et les sources d'information.

« Il y a des situations dans lesquelles même le journaliste lui-même ne sait pas comment réagir à ce qui est communiqué, ce qui entraîne des situations désagréables et même la mort », a-t-il rappelé.

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La conseillère prévient les journalistes qu'ils doivent savoir informer et donner la réponse appropriée sur n'importe quel sujet, notamment ceux du secteur politique, afin d'éviter les collisions.

Ce mardi 21, l'Entité Régulatrice de la Communication Sociale d'Angola diffusera une conférence basée sur des thèmes tels que la liberté d'expression, le droit de réponse et l'exonération dans la communication sociale, destinée aux journalistes et au grand public.