Congo-Brazzaville: Artisanat - Le concours « Jeunes mains créatives » révélera ses lauréats en août

Après la première phase du concours national « Jeunes mains créatives », lancée le 17 juillet à Brazzaville par la ministre des Petites et moyennes entreprises (PME) et de l'Artisanat, Irène Marie-Cécile Mboukou-Kimbatsa, les participants mettent en valeur leur savoir-faire en attendant la grande finale prévue en août.

Le concours national « Jeunes mains créatives », à en croire sa promotrice Hazann Mouanga, vise à promouvoir le savoir-faire et la créativité des jeunes en matière d'artisanat. Cette première édition se tient dans la capitale sur le thème « Accélérons la marche vers le développement en révélant les talents de demain et en construisant avec les petites mains d'aujourd'hui ».

Selon Hazann Mouanga, ce thème rappelle une vérité simple. Le développement, a-t-elle souligné, ne viendra pas seulement des grandes idées mais aussi et surtout des gestes simples répétés avec passion et maîtrise, parce que « nos mains ne mendient pas l'avenir, elles le construisent ».

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En lançant officiellement cette première édition du national « Jeunes mains créatives », la ministre des PME et de l'Artisanat, Irène Marie-Cécile Mboukou-Kimbatsa, quant à elle, a réaffirmé l'engagement du gouvernement à accompagner toutes les initiatives qui favorisent l'insertion socio-professionnelle des jeunes et la structuration du secteur artisanal. « Cette vision traduit une réelle volonté de construire dans un contexte où les défis à l'emploi des jeunes restent préoccupants pour le gouvernement », a déclaré la ministre.

Elle a formulé, par ailleurs, le vœu de voir ce concours devenir, au fil des années, une référence nationale dans la promotion de l'artisanat.