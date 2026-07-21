Afrique: Le Sénégal décroche le premier prix du jury au Festival algéro-africain du théâtre universitaire

20 Juillet 2026
Le Soleil (Dakar)

Le Sénégal s'est illustré sur la scène culturelle africaine en remportant le Premier Prix du Jury au Festival algéro-africain du théâtre universitaire, organisé à Alger (Algérie). Cette rencontre a réuni des écoles supérieures d'art dramatique de 16 pays africains, venues des quatre coins du continent pour célébrer la création théâtrale universitaire.

La distinction a été décernée à la pièce « Graine de la discorde », une oeuvre qui porte un puissant message sur l'unité africaine et les conséquences destructrices de la vengeance.

La pièce raconte l'histoire de Mamadou et Demba, deux amis inséparables. Leur relation bascule le jour où la poule rousse de Mamadou s'introduit dans le champ de Demba et picore une simple graine. En représailles, Demba tue la poule. Blessé et animé par la colère, Mamadou met le feu au champ de son ancien ami. L'incendie se propage rapidement et ravage une grande partie du village. Ce qui n'était au départ qu'un banal différend dégénère progressivement en un conflit de grande ampleur, jusqu'à prendre les proportions d'une guerre mondiale.

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À travers cette mise en scène, les auteurs délivrent une leçon universelle : il n'existe pas de petites querelles, mais seulement de petits esprits qui ignorent jusqu'où peut mener la vengeance. Un appel fort au dialogue, à la tolérance et à la préservation de l'unité entre les peuples africains.

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