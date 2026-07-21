Sénégal: Aviation civile - Sortie de la première promotion de pompiers d'aérodrome formés

Les agents de la première promotion de pompiers d'aérodrome formés à l'Académie internationale des métiers de l'aviation civile (AIMAC), filiale de AIBD SA, ont reçu lundi leur parchemin. Ils sont 19 agents de l'aéroport international Blaise Diagne (AIBD) sélectionnés à l'issue d'un concours interne pour une reconversion professionnelle.

L'Académie internationale des métiers de l'aviation civile (AIMAC), filiale de AIBD SA, a célébré le lundi 20 juillet 2026 sa première promotion de pompiers d'aérodrome. Selon la directrice de l'AIMAC, Aïda Seck Ndiaye, l'organisation de cette formation à Dakar, avec un programme validé par l'Autorité de l'aviation civile Anacim, démontre que le Sénégal dispose de l'expertise et des moyens nécessaires pour le faire.

Pour sa part, le représentant du directeur général de l'Anacim, le Dr Diaga Basse, l'inspecteur principal de l'aviation Alioune Thiam, par ailleurs superviseur du programme, a salué la collaboration entre l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (Anacim), l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (Asecna), l'AIBD SA, l'Armée de l'air et la Brigade nationale des sapeurs-pompiers (BNSP).

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D'après lui, ce sont ces efforts conjugués qui ont permis la formation de cette première cohorte de pompiers d'aérodrome. Sur ce, M. Thiam a exhorté les nouveaux diplômés à rester engagés et disponibles pour garantir la sécurité des plateformes aéroportuaires.

Cette formation traduit, selon le directeur général de l'AIBD SA, Cheikh Mamadou Abiboulaye Diéye, la volonté de l'entreprise d'offrir à ses agents de nouvelles perspectives de carrière. Ainsi, il s'est engagé à poursuivre cette dynamique. Le but est de permettre à d'autres employés de se réorienter vers d'autres métiers de l'écosystème aéroportuaire et aéronautique.