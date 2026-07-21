Le parti Sénégal en mouvement vers l'excellence (Seme), dirigé par le Dr Serigne Gueye Diop, a annoncé son adhésion au projet de création d'un nouveau parti politique porté par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye.

Dans un manifeste publié lundi, le président du Seme, également ministre de l'Industrie et du Commerce, affirme que le chef de l'État a décidé de mettre en place une nouvelle formation politique « capable de l'accompagner dans son oeuvre de refondation de la Nation sénégalaise ».

Le SEME dit « saluer fortement » cette initiative, qu'il juge « pertinente » et « de haute portée stratégique ». Selon le document, cette future formation devra constituer un cadre de dialogue citoyen, de partage des valeurs et d'accompagnement de la vision politique du président de la République.

Le parti de Dr Serigne Gueye Diop estime que cette nouvelle entité reposera sur des principes de souveraineté, de panafricanisme, d'État de droit et de transformation économique fondée sur la valorisation des ressources nationales.