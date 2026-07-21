Sénégal: Bignona - Une collision entre deux véhicules de transport fait une dizaine de blessés

20 Juillet 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Kadidiatou Sonko, correspondante à Bignona

Une collision entre deux véhicules de transport en commun s'est produite dans la matinée de ce lundi au niveau du grand virage de Tendiem, dans le département de Bignona, faisant une dizaine de blessés, selon un bilan provisoire.

D'après des témoignages recueillis sur place, les deux véhicules sont entrés en collision sur cet axe routier. Parmi les victimes, plusieurs présentent des blessures graves et ont été évacuées vers le Centre hospitalier régional de Ziguinchor pour une prise en charge spécialisée.

Les autres blessés, dont l'état est jugé stable, ont été admis au district sanitaire de Bignona, où ils reçoivent les soins nécessaires.

Selon les premières informations, aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. Une enquête devrait être ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de l'accident.

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