Afrique: CAN féminine Maroc 2026 - Les Lionnes exhortées à viser une qualification historique

Les Lionnes sont invitées, au-delà de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) féminine Maroc 2026, à viser une qualification historique pour les demi-finales, synonyme d'un premier billet pour la Coupe du Monde féminine.

C'est le message transmis lundi, par le deuxième vice-président de la Fédération sénégalaise de football, Thierno Kosso Diané, lors de la cérémonie de remise de drapeau.

À quelques jours du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) féminine « Maroc 2026 » (25 juillet-16 août), les Lionnes du Sénégal ont reçu, ce lundi, le drapeau national lors d'une cérémonie officielle tenue au salon d'honneur du stade Léopold-Sédar Senghor.

Présidant la cérémonie au nom de la ministre de la Jeunesse et des Sports, Djireye Clotilde Coly, son collègue en charge de la Communication et des Relations avec les Institutions, Dr Bacary Sarr, a transmis aux 26 joueuses les encouragements du président de la République et de toute la Nation.

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Une quatrième participation pour les Lionnes

Le porte-parole du gouvernement a ainsi rappelé la portée symbolique du drapeau national, symbole de confiance, de patriotisme et d'engagement. Il a salué le parcours des Lionnes, qui disputeront leur quatrième CAN, avec une troisième qualification consécutive.

Il les a exhortées à porter haut les couleurs du Sénégal avec « courage, discipline et ambition ». Il a également réaffirmé le soutien total de l'État à l'équipe nationale tout au long de la compétition.

Pour sa part, le deuxième vice-président de la Fédération sénégalaise de football, Thierno Kosso Diané, a invité les Lionnes à « viser une qualification historique pour les demi-finales, synonyme d'un premier billet pour la Coupe du Monde féminine ».

La capitaine Korka Fall, de son côté, a assuré de la détermination du groupe à réaliser un « parcours historique et à tout donner » pour honorer le drapeau national.

La cérémonie s'est achevée par des remises symboliques effectuées par la Fédération sénégalaise de Football aux sélections nationales U15 et U17, récemment distinguées pour leurs brillants parcours en CAN de leur catégorie, ainsi que par la remise des primes de qualification et de participation aux Lionnes avant leur départ pour le Maroc.

Versées dans le groupe A, les Lionnes affronteront le Maroc, pays hôte, l'Algérie et le Kenya avec l'ambition de poursuivre leur ascension sur la scène continentale.