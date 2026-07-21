Burkina Faso: Arrondissement 2 de Ouagadougou - L'entrepreneure Adja Mamounata Basga Velegda offre une rue bitumée

Le représentant du Président de la délégation spéciale de Ouagadougou, Sylvestre N'Do, a officiellement patronné l'inauguration d'une rue bitumée de 800 m linéaire, offerte par l'entrepreneure, Adja Mamounata Basga Velegda, à l'arrondissement 2 de Ouagadougou, dimanche 19 juillet 2026.

La route du développement passe par le développement de la route. Cet adage qui illustre l'importance des infrastructures routières, l'opératrice économique, Adja Mamounata Basga Velegda, par ailleurs, Présidente-directrice générale (PDG) du Groupe Velegda, l'a fait sienne. En effet, la « Rue Didier Tiendrebeogo » bitumée, grâce à elle, a été offerte au quartier Norghin dans l'arrondissement 2 de Ouagadougou, au cours d'une cérémonie officielle d'inauguration, dimanche 19 juillet 2026. C'est le représentant du Président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou (PDS), Sylvestre N'Do, qui a patronné cette cérémonie, en présence des sommités du monde économique, des autorités coutumières, religieuses, administratives, militaires, paramilitaires et des populations riveraines.

La donatrice a dit répondre à l'appel du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, à l'endroit de chaque citoyen d'être un acteur majeur du développement du Burkina Faso, dans le cadre de l'Initiative présidentielle pour le développement communautaire (IPDC). Elle n'a pas tari de remerciements à tous les acteurs (usagers, riverains, collaborateurs, opérateurs économiques) pour leurs implications.

La PDG du Groupe Velegda a aussi été reconnaissante aux voisins de la rue bitumée, qui ont facilité l'asphaltage de la voie, à ses dires. Le représentant du patron de la cérémonie a précisé que le linéaire bitumé est de 800 m composé de 500 m et 300 m respectivement dans l'arrondissement 2 et Ouaga 2 000. Pour lui, cette nouvelle infrastructure incarne la vision du chef de l'Etat qui invite les citoyens et les opérateurs économiques à s'approprier le développement du pays des Hommes intègres.

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Hommage à une « digne fille » et « patriote engagée »

Sylvestre N'Do, par ailleurs conseiller technique du PDS de la commune de Ouagadougou, Maurice Konaté, a rendu un « vibrant » hommage à une « digne fille » et « patriote engagée » pour la cause de la Nation. « Ce geste va soulager les populations, améliorer la sécurité urbaine, la circulation et l'assainissement », a-t-il indiqué.

Selon lui, ce joyau « moderne » a coûté des sacrifices à la « bonne samaritaine » d'où son crie du coeur aux usagers et riverains de le préserver durablement pour les générations futures. Le PDS de l'arrondissement 2 de Ouagadougou, Ouendwaoga Jonas Sawadogo, a exprimé sa joie, sa fierté, sa reconnaissance et sa gratitude à Adja Mamounata Basga Velegda, pour sa donation. Il a dit être satisfait de cette initiative qui allie développement communautaire et solidarité provenant d'un bon coeur d'une entrepreneure qui se bat pour le Burkina Faso.

« La route goudronnée sert de trait d'union entre Norghin et Sankariaré, de vecteur économique et à facilité la fluidité du trafic des personnes et des biens ainsi qu'à désenclaver le quartier », a renchéri Ouendwaoga Jonas Sawadogo. Tout en appelant les populations à protéger cet asphalte, il a traduit l'engagement de la délégation spéciale de l'arrondissement 2 d'étendre cet exemple à d'autres quartiers dudit arrondissement. Le représentant du coordonnateur national de l'IPD, Dominique Konombo, a soutenu que le bitumage de cette rue va améliorer le cadre de vie du quartier Norghin et son accessibilité aux autres localités.

Il a fait une mention spéciale aux Forces de défense et de sécurité (FDS) pour leur contribution à sécuriser l'emprise du goudron au moment de sa réalisation. « Plus qu'une simple bande de bitume, c'est l'expression d'une solidarité agissante et d'un attachement à la patrie. Ce don de haute portée montre que le Burkina Faso se construit par ses filles et ses fils que chaque Burkinabè peut participer à la construction du Burkina Faso et à l'épanouissement de ses concitoyens », a laissé entendre Dominique Konombo. Il a souhaité que les autres opérateurs économiques emboîtent le même pas de la « reine de l'import-export des céréales au Burkina Faso ».

Il a adressé ses « vives » félicitations à Mamouna Basga Velegda pour non seulement cette offre mais aussi pour sa contribution « inestimable » dans les domaines de la santé, de l'éducation, etc, au pays des Hommes intègres. Quant au Président du comité d'organisation (PCO), François Valéa, il a dit merci aux bonnes volontés pour l'organisation de la cérémonie qui a permis à l'entrepreneure de s'aligner sur la vision du chef de l'Etat.

Séance tenante, des vivres ont été remis par Mamounata Basga Velegda aux personnes vulnérables de l'arrondissement 2. Elle a, en retour été couronnée d'une attestation et d'une médaille de reconnaissance. Ce, après avoir planté symboliquement un arbre, à l'issue de la cérémonie marquée par des prestations d'artistes à la gloire des développeurs de la Nation.