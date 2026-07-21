Burkina Faso: Camp Vacances sport et civisme de l'USFA - 149 jeunes formés aux valeurs de civisme et de patriotisme

La troisième édition du Camp Vacances sport et civisme de l'Union sportive des forces armées (USFA) a refermé ses portes, vendredi 17 juillet 2026, à la salle du Ciné Burkina, à Ouagadougou. Pendant près d'un mois, 149 enfants issus des garnisons de Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et Kaya ont bénéficié d'un programme alliant activités sportives, éducation civique et apprentissage des valeurs citoyennes.

Les vacances scolaires ne sont pas seulement un temps de repos. Elles peuvent également être mises à profit pour former les citoyens de demain. C'est le pari qu'a une nouvelle fois relevé l'Union sportive des forces armées (USFA) à travers la troisième édition de son Camp Vacances sport et civisme, organisée sous le thème de la discipline, du civisme et de l'excellence. Prenant la parole à la cérémonie de clôture, le président du comité d'organisation, le chef de bataillon, commandant Louis Henri Hien, a rappelé que cette initiative s'inscrit dans la volonté de l'USFA de contribuer à la formation intégrale de la jeunesse burkinabè.

Selon lui, le camp vise à inculquer aux enfants le patriotisme, le sens de la responsabilité, la discipline ainsi que les valeurs du vivre-ensemble. Le commandant Hien a indiqué que le camp s'est déroulé en trois étapes. La première phase a été organisée dans les garnisons de Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et Kaya. La deuxième a regroupé l'ensemble des participants au Centre Noaga Ouédraogo de Rahimo FC, à Bama, afin de favoriser le brassage, la cohésion et le partage d'expériences entre les jeunes. La dernière étape, consacrée à la synthèse des activités, s'est tenue à Ouagadougou avant la cérémonie de clôture.

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Au cours de leur séjour, les campeurs ont pris part à des séances de football, à des cours de civisme, à une initiation aux gestes de premiers secours, à l'apprentissage des instruments traditionnels de musique ainsi qu'à des ateliers de pâtisserie. Les mères accompagnatrices ont, pour leur part, bénéficié de formations en saponification et en maquillage. Pour le président du comité d'organisation, les principaux acquis de cette édition ne se limitent pas aux performances sportives. « Notre plus grande satisfaction réside dans les valeurs transmises à ces jeunes », a-t-il affirmé, citant notamment la discipline, le respect, l'esprit d'équipe, la solidarité et l'amour de la patrie.

Saluant l'engagement des encadreurs, des partenaires et des parents, il a estimé que les objectifs fixés avaient été pleinement atteints. Reprenant une pensée de Confucius : « J'entends et j'oublie ; je vois et je me souviens ; je fais et je comprends », il a indiqué que les démonstrations présentées par les enfants témoignaient des connaissances et des compétences acquises tout au long du camp. Au nom des participants, Zongo Ping D'windé Anifatou, âgée de 10 ans et élève en classe de 6e, a exprimé la gratitude des campeurs envers les organisateurs. Elle a confié que cette expérience leur avait permis d'apprendre le civisme, le respect, la discipline, la solidarité ainsi que le sens du service.

Elle a également remercié les encadreurs, les formateurs, les animateurs, l'USFA et le parrain de cette édition, Chairman Simon Tiemtoré, pour leur accompagnement. « Nous repartons avec de nouveaux amis, des souvenirs inoubliables et la volonté de mettre en pratique les enseignements reçus », a-t-elle assuré. Représentant le chef d'état-major général des armées, le colonel-major Souleymane Traoré a salué une initiative qui offre aux enfants « des vacances utiles dans un cadre sain d'éducation, d'épanouissement et de formation citoyenne ».

Selon le message, ce camp constitue un véritable creuset de formation qui contribue à bâtir une jeunesse engagée, responsable et profondément patriote. Partenaire majeur de l'initiative, Vista Holding Group a réaffirmé son engagement en faveur de l'éducation des enfants. Représentant le Chairman Simon Tiemtoré, Mme Amsatou Maïga, responsable Communication, Marketing et Responsabilité sociétale de l'entreprise (RSE), a indiqué que l'accompagnement du groupe dépasse le simple financement du camp. Les 149 enfants bénéficieront d'un suivi éducatif et la scolarité des orphelins est entièrement prise en charge de la classe de sixième jusqu'en terminale.

Une manière, selon elle, d'investir durablement dans l'avenir des enfants et, à travers eux, dans celui du Burkina Faso. Au terme de cette troisième édition, le président du comité exécutif de l'USFA, colonel Hamed Herman Rouamba, chef d'Etat-major de l'Armée de terre, s'est réjoui des résultats obtenus. Il a estimé que les objectifs poursuivis avaient été atteints et que les enseignements tirés permettront d'améliorer les prochaines éditions. Il a notamment mis en avant l'intégration de l'approche genre ainsi que l'extension du camp à la garnison de Kaya. Pour lui, l'ambition demeure de faire du Camp Vacances sport et civisme de l'USFA une référence nationale en matière de formation citoyenne, sportive et patriotique de la jeunesse burkinabè.