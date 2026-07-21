Burkina Faso: Centre de formation AttA de Toussiana - Sortie de la 24e promotion

20 Juillet 2026
Sidwaya (Ouagadougou)

Le centre de formation de l'association des tailleurs, teinturiers et assimilés de Toussiana a clôturé les activités de formation de la 24e promotion sous la présidence du camarade ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, le samedi 18 juillet 2026.

Le camarade Souleymane Ouattara, promoteur du centre AttA a remercié le ministre pour sa présence à cette cérémonie de sortie de promotion dont la dernière cuvée a pour nom de baptême « Pingdwendé Gilbert Ouédraogo ». Il a par ailleurs félicité les apprenants pour leur assiduité durant les douze mois de formation. Pour cette année, 125 apprenants ont été formés en teinture, en tissage et en coupe-couture. Le ministre Pingdwendé a félicité le promoteur du centre AttA et tous les acteurs de la commune de Toussiana pour le travail abattu et les efforts dans l'autonomisation et l'auto-emploi des jeunes.

« Le centre existe depuis 2002, donc 24 ans déjà ! Avec vos moyens, qui certes sont modestes, vous avez une conviction très grande et très forte », a-t-il précisé. A la fin de la cérémonie, les apprenants ont présenté les oeuvres réalisées durant leur formation à travers un défilé et une exposition. Créé en 2002, le centre de formation AttA de Toussiana a formé plus de 3 000 apprenants.

 

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