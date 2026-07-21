Cote d'Ivoire: La société Uniwax S.A annonce une perte de plus de 624 millions de FCFA en 2025.

La société Uniwax S.A, qui confectionne des textiles de marque Uniwax, n'est pas encore sortie de la zone de turbulence puisqu'elle a fait une perte de 624,111 millions de FCFA au 31 décembre 2025, selon les états financiers 2025 établis par les dirigeants de cette entreprise.

Toutefois, par rapport au 31 décembre 2024 où elle s'élevait à -2,188 milliards de FCFA, cette perte a été fortement réduite.

Pour sa part, le chiffre d'affaires a enregistré une hausse de 6,21% à 29,031 milliards de FCFA contre 27,333 milliards de FCFA en 2024.

Au niveau des charges de la société, on note une baisse de 11% des achats de matières premières et fournitures liées qui se situent à 13,188 milliards de FCFA contre 14,816 milliards de FCFA en 2024. Les autres achats ont été comprimés de 469 millions à 4,303 milliards de FCFA. Le même constat est fait au niveau des transports qui se situent à 94,460 millions de FCFA contre 133,449 millions de FCFA en 2024, soit une baisse de 29,21%.

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En revanche, les services extérieurs de la société se sont rehaussés de 4% à 2,556 milliards de FCFA contre 2,462 milliards de FCFA en 2024.

Les autres charges ont été fortement réduites de 745,523 millions, s'établissant à 64,046 millions de FCFA contre 809,570 millions de FCFA en 2024.

Concernant la valeur ajoutée de la société, elle connait une hausse de 21,22%, s'établissant à 6,562 milliards de FCFA contre 5,413 milliards de FCFA en 2024.

A fin décembre 2025, les charges de personnel ont baissé 329 millions à 5,436 milliards de FCFA contre 5,765 milliards de FCFA en 2024.

Quant au résultat brut d'exploitation (EBE), il se situe à 1,126 milliard de FCFA contre -352,317 millions de FCFA en 2024. Pour sa part, le résultat d'exploitation est déficitaire de 423,608 millions de FCFA contre un déficit de 2,136 milliards de FCFA en 2024.

De même le résultat des activités ordinaires demeure déficitaire de -436,347 millions de FCFA contre -2,159 milliards de FCFA en 2024.