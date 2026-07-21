Cote d'Ivoire: La société Uniwax S.A annonce une perte de plus de 624 millions de FCFA en 2025.

21 Juillet 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

La société Uniwax S.A, qui confectionne des textiles de marque Uniwax, n'est pas encore sortie de la zone de turbulence puisqu'elle a fait une perte de 624,111 millions de FCFA au 31 décembre 2025, selon les états financiers 2025 établis par les dirigeants de cette entreprise.

Toutefois, par rapport au 31 décembre 2024 où elle s'élevait à -2,188 milliards de FCFA, cette perte a été fortement réduite.

Pour sa part, le chiffre d'affaires a enregistré une hausse de 6,21% à 29,031 milliards de FCFA contre 27,333 milliards de FCFA en 2024.

Au niveau des charges de la société, on note une baisse de 11% des achats de matières premières et fournitures liées qui se situent à 13,188 milliards de FCFA contre 14,816 milliards de FCFA en 2024. Les autres achats ont été comprimés de 469 millions à 4,303 milliards de FCFA. Le même constat est fait au niveau des transports qui se situent à 94,460 millions de FCFA contre 133,449 millions de FCFA en 2024, soit une baisse de 29,21%.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

En revanche, les services extérieurs de la société se sont rehaussés de 4% à 2,556 milliards de FCFA contre 2,462 milliards de FCFA en 2024.

Les autres charges ont été fortement réduites de 745,523 millions, s'établissant à 64,046 millions de FCFA contre 809,570 millions de FCFA en 2024.

Concernant la valeur ajoutée de la société, elle connait une hausse de 21,22%, s'établissant à 6,562 milliards de FCFA contre 5,413 milliards de FCFA en 2024.

A fin décembre 2025, les charges de personnel ont baissé 329 millions à 5,436 milliards de FCFA contre 5,765 milliards de FCFA en 2024.

Quant au résultat brut d'exploitation (EBE), il se situe à 1,126 milliard de FCFA contre -352,317 millions de FCFA en 2024. Pour sa part, le résultat d'exploitation est déficitaire de 423,608 millions de FCFA contre un déficit de 2,136 milliards de FCFA en 2024.

De même le résultat des activités ordinaires demeure déficitaire de -436,347 millions de FCFA contre -2,159 milliards de FCFA en 2024.

Lire l'article original sur Lejecos.com.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.