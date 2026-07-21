Sénégal: Baccalauréat 2026 - Le lycée de Walaldé, avec un taux de réussite de 88,15 %, parmi les meilleurs établissements de la région de Saint-Louis

Sur un total de 76 candidats présentés au baccalauréat 2026, le lycée de Walaldé a enregistré 67 admis, soit un taux de réussite de 88,15 %. Parmi eux, 42 ont été admis au premier tour et 25 au second tour.

Ce résultat remarquable traduit les efforts constants du parrain du lycée, Seybatou AW, enfant du terroir et président-directeur général de la société de réassurance AVENI RE, dont le siège social est situé à Abidjan, en Côte d'Ivoire.

Son soutien permanent s'inscrit dans une vision claire : offrir aux filles et aux garçons de Walaldé une instruction de qualité ainsi que de meilleures chances de réussite scolaire, universitaire et sociale. Il vise également à contribuer de manière significative à la promotion des filières scientifiques à forte valeur ajoutée pour le développement de nos pays. C'est dans ce cadre que s'inscrivent ses récentes actions en faveur du lycée, notamment celles menées entre 2025 et 2026, avec la mise à disposition, auprès des autorités académiques, d'une salle multimédia et d'un laboratoire scientifique de dernière génération importé d'Allemagne.

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La salle multimédia contribue au renforcement des connaissances des élèves grâce à des outils numériques et d'intelligence artificielle de dernière génération. Grâce à cet équipement, les élèves de Walaldé disposent désormais de conditions d'apprentissage comparables, voire supérieures, à celles de nombreux établissements situés dans les centres urbains.

Le laboratoire permet, quant à lui, de réaliser des expériences pratiques en physique, en chimie et en sciences de la vie et de la terre. Il offre ainsi aux élèves l'occasion de mieux appréhender les réalités scientifiques et de développer leur intérêt pour ces disciplines. Pour assurer son bon fonctionnement, Seybatou AW a dépêché à Walaldé un ingénieur chimiste chevronné, qualifié et expérimenté, chargé de former le corps enseignant à la manipulation du matériel.

Grâce à ces actions, le lycée de Walaldé tend à devenir un véritable pôle d'excellence régional, comme viennent de le confirmer les résultats du baccalauréat 2026. L'objectif du corps enseignant est désormais d'atteindre un taux de réussite de 100 % à l'horizon 2027, tout en augmentant le nombre de candidats dans les séries scientifiques. À cette fin, Seybatou AW envisage, dans les prochains jours, de renforcer les infrastructures scientifiques par la rénovation du bloc scientifique. En outre, afin de susciter davantage de vocations scientifiques, le collège a reçu en début 2026 plus de mille ouvrages consacrés aux mathématiques, aux sciences de la vie et de la terre, ainsi qu'aux sciences physiques et chimiques.

Pour l'heure, sur les 67 admis, 12 sont issus de la série S2, 51 de la série L2 et 4 de la série L1.