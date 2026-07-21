Sénégal: Plaidoyer pour la construction d'un centre de santé à Fissel

Fissel — Des acteurs de la santé et des élus locaux plaident pour l'érection d'un centre de santé dans la commune de Fissel, afin de réduire les difficultés d'accès aux soins auxquelles sont confrontées les populations de cette collectivité territoriale du département de Mbour (ouest), a constaté l'APS.

"Le médecin le plus proche se trouve à environ 20 kilomètres, au niveau du district sanitaire de Ndiaganiao. Cette situation rend nécessaire la création d'un centre de santé à Fissel", a déclaré l'adjoint au maire, Waly Coly Diouf, lundi, lors d'une journée de consultations médicales gratuites.

M. Diouf a signalé notamment que des démarches avaient déjà été engagées auprès des autorités compétentes pour l'érection d'un centre de santé à Fissel.

"La municipalité a identifié un terrain destiné à accueillir la future infrastructure sanitaire et entrepris les formalités techniques nécessaires à sa réalisation", a précisé M. Diouf, initiateur de cette activité.

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Selon lui, la commune de Fissel est confrontée à une forte prévalence de maladies chroniques telles que l'hypertension artérielle et le diabète, mais aussi à des cas récurrents de paludisme, d'infections respiratoires aiguës, de maladies diarrhéiques, ainsi que d'affections gynécologiques, pédiatriques et bucco-dentaires.

Selon lui, la forte affluence notée lors de cette deuxième édition de consultations gratuites, avec "plus de 1.000 personnes inscrites", témoigne des besoins importants des populations en matière de prise en charge sanitaire.

"Plusieurs postes de santé [de la commune de Fissel] ne disposent pas d'ambulance", a-t-il souligné, relevant également des contraintes d'accessibilité liées à l'état de certaines routes.