Sénégal: Bringakro, un village ivoirien, se met avec un franc succès à l'agroforesterie

L'agriculture et l'agroforesterie connaissent un regain d'intérêt à Bringakro, un village situé dans le centre de la Côte d'Ivoire, grâce à un programme visant l'accélération des revenus des ménages.

Diverses activités allant de la fertilisation des sols au développement des coopératives agricoles sont menées depuis cinq ans dans cette localité de la région du Bélier. Elles s'accompagnent d'initiatives de diversification de la production agricole, avec la plantation d'arbres ombragés et fruitiers, de reboisement de masse par les ménages et de soutien à la scolarisation des enfants.

Bringakro se trouve à 185 kilomètres d'Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Sa population est d'environ 2 170 habitants. Village emblématique de la culture du cacao, dont la Côte d'Ivoire est l'un des plus grands exportateurs, il a entrepris une diversification de ses activités agricoles et agroforestières depuis 2021 au moins.

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Le Programme d'accélération des revenus des ménages est à la pointe de toutes ces initiatives visant à réduire la dépendance de l'économie locale envers la production cacaoyère, entre autres objectifs. Il est mis en oeuvre par les agriculteurs locaux, avec le soutien de la multinationale Nestlé, spécialisée dans l'industrie agroalimentaire et présente dans une vingtaine de pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre.

Nathan Bélo, le coordonnateur du programme cacao de Nestlé pour l'Afrique de l'Ouest, s'entretient avec des journalistes africains.

Les habitants de Bringakro bénéficient du soutien du Programme d'accélération des revenus (IAP), mis en oeuvre dans les zones de production de cacao du Ghana et de la Côte d'Ivoire par cette multinationale basée à Vevey (Suisse).

"Nous avons relevé beaucoup d'obstacles à la culture durable du cacao", explique à des journalistes venus de plusieurs pays le coordonnateur du programme cacao de Nestlé pour l'Afrique de l'Ouest, Nathan Bélo. D'après lui, la société agroalimentaire octroie des subventions annuelles de 500 euros (environ 327 000 francs CFA) à des couples d'agriculteurs de Bringakro, à raison de 250 euros pour chaque homme et chaque femme bénéficiaire, pour les aider à financer leurs activités agricoles.

"Au bout de deux ans, cette somme est réduite de moitié, car on considère que les producteurs ont déjà réussi, avec ces subventions, à développer des méthodes culturales et à adopter les bonnes pratiques agricoles", ajoute M. Bélo à l'occasion de la visite à Bringakro, les 25 et 26 juin, de journalistes venus du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Nigeria, du Sénégal et du Togo.

Visite d'une plantation d'arbres non cacaoyers

Le but de cette visite était, pour les professionnels des médias, de s'imprégner des initiatives visant à améliorer les conditions de vie de la paysannerie locale et des activités de recherche-développement de la société agroalimentaire en Côte d'Ivoire.

D'après M. Bélo, quelque 125 000 agriculteurs bénéficient du soutien de Nestlé en Côte d'Ivoire. "Nous avons débuté en 2021 avec 1 000 ménages. Nous sommes ensuite passés à 10 000 ménages en 2022, puis à 30 000 ménages en 2024. Cette année, nous collaborons avec quelque 45 000 ménages vivant au Ghana et en Côte d'Ivoire. Environ 40 000 d'entre eux se trouvent ici, en Côte d'Ivoire", indique-t-il.

La visite des journalistes coïncide avec une courte saison de production. De nombreuses cabosses jonchent le sol. C'est le signe, peut-être, du dynamisme de la filière cacao en Côte d'Ivoire, à Bringakro précisément.

Kofild Théodore, un planteur de cacao

Au milieu des plantations s'activent plusieurs agriculteurs, dont le travail consiste actuellement à éliminer les branches improductives pour aérer les plantations, faciliter l'ensoleillement des plantes et, de cette manière, prévenir certaines maladies phytosanitaires.

Kofild Théodore, un producteur de cacao âgé d'une quarantaine d'années, fait partie des bénéficiaires de l'encadrement de l'IAP. "J'ai longtemps pensé qu'une plante produit beaucoup quand elle a de nombreuses branches. Ma plantation est devenue beaucoup plus productive et moins sujette aux maladies phytosanitaires, depuis que j'ai commencé à éliminer certaines branches", dit Kofild Théodore, l'un des planteurs bénéficiaires de l'encadrement technique offert par l'IAP. Il pratique l'étalage et le compostage pour renforcer la "résilience" climatique de sa plantation de quatre hectares et améliorer sa productivité.

L'agroforesterie fait partie des volets de l'IAP. Elle donne l'opportunité aux agriculteurs de diversifier leurs activités. Les planteurs de cacao ont appris, grâce à ce programme, à cultiver des arbres fruitiers et ombragés, qui génèrent un microclimat très propice au développement du cacao, l'une des matières premières favorites de Nestlé.

À Bringakro, Nestlé encourage chaque ménage à planter au moins 10 arbres par an. La société agroalimentaire leur fournit des plants choisis pour leur grande capacité à générer une ombre généreuse et à produire des fruits à haute valeur nutritive. De cette manière, elle contribue à la protection de l'environnement et aide les producteurs à augmenter leurs revenus en même temps.

Un regroupement de membres d'une association villageoise d'épargne et de crédit

"On doit préserver l'environnement et faire de l'agriculture à la fois. Les activités agricoles étant de nature à engendrer la destruction de l'environnement, il devient nécessaire de planter des arbres dans les champs de cacao", explique Nathan Bélo, assurant que des formations sont dispensées et des subventions accordées aux agriculteurs à cette fin.

Selon un document de présentation de l'IAP consulté par l'APS, 575 000 arbres ont été plantés en 2025 à Bringakro.

Le Programme d'accélération des revenus des ménages a créé dans ce village du centre de la Côte d'Ivoire des associations villageoises d'épargne et de crédit (AVEC). Les AVEC servent à diversifier les sources de revenus des ménages, à renforcer leur "résilience" économique et à réduire leur dépendance envers le cacao. "Les revenus des producteurs ne doivent pas dépendre uniquement du cacao. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous les aidons à mettre en place des associations villageoises d'épargne et de crédit. Les AVEC permettent d'investir et de trouver des revenus supplémentaires", assure Nathan Bélo.

Des salles de classes construites par l'IAP

Sept associations villageoises d'épargne et de crédit comprenant chacune 30 agricultrices ont été créées à Bringakro.

"Ce programme est très important, car il nous permet de mobiliser de l'argent. Au début, c'était difficile pour nous de faire des économies. Depuis la création des AVEC, nous nous réunissons chaque semaine pour discuter de nos économies. Celles d'entre nous qui le souhaitent demandent des prêts à l'AVEC pour financer leurs activités économiques", témoigne Dry Aména Hélène, la trésorière de l'une des AVEC de Bringakro.

Le Programme d'accélération des revenus des ménages soutient en même temps la scolarisation des enfants, selon ses dirigeants. Encourageant les habitants de Bringakro à inscrire leurs enfants à l'école, il leur déconseille aussi de les faire travailler dans les plantations.

Pour cette double cause, Nestlé mobilise sa fondation International Cacao Initiative (ICI), laquelle travaille à l'émergence de "producteurs de cacao prospères, au sein d'une chaîne d'approvisionnement digne, durable et gérée de manière responsable, où les droits de l'enfant et de l'homme sont protégés et respectés, où le travail des enfants et le travail forcé sont bannis".

Amani Kouamé Georges, directeur de l'École 1 de Bringakro

ICI incite les ménages de Bringakro à inscrire tous les enfants âgés de 6 à 16 ans à l'école et à les maintenir dans les salles de classe. Ses dirigeants disent soutenir financièrement cette cause et affirment veiller à ce que les enfants fassent une scolarité assidue.

La fondation vient en aide aux comités de gestion scolaire en approvisionnant les cantines scolaires en denrées alimentaires. Quelque 280 000 enfants de producteurs de cacao ont bénéficié de l'IAP en Côte d'Ivoire et au moins 500 écoles du pays ont reçu du matériel pédagogique en 2025, selon ICI.

Grâce à l'IAP, l'École 1 et l'École 2 de Bringakro ont respectivement obtenu des taux de réussite de 100 % et 95 % à l'examen de fin d'études élémentaires, témoigne Amani Kouamé Georges, le directeur de l'établissement scolaire cité en premier lieu.