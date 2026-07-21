Sénégal: Audit du personnel de la fonction publique - 'Le rythme est bon' dans le département de Thiès (Ministre)

Thiès — Le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du Service public, Mamadou Lamine Dianté, a jugé "bon" le rythme d'enrôlement des agents de l'Etat à Thiès (ouest), dans le cadre de l'audit du personnel de la fonction publique.

"À la mi-journée [lundi], ils ont pu enrôler pas moins de 170 enseignants", a-t-il dit, estimant que "le rythme est bon".

M. Dianté visitait lundi le lycée Amary Ndack Seck, abritant un dispositif d'audit pour les agents en service dans le département de Thiès, en vue de constater le déroulement de l'opération.

"Il y a eu des déclarations d'effectifs. Chaque chef d'établissement a transmis le nombre d'agents qu'il a sous sa responsabilité", a-t-il renseigné.

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Selon lui, cette étape du processus sera suivie de "la certification de présence", avec l'envoi de listes contenant les données de chaque agent au ministère de la Fonction publique.

Il s'agira ensuite de procéder, sur le terrain, à l'authentification des listes reçues, grâce à "une certification de présence".

Selon M. Dianté, "il faut non seulement prendre les données biométriques de l'agent, mais aussi l'identifier physiquement, afin de voir la conformité avec les données transmises".

Cette mission d'audit devra, au bout du compte, permettre à l'État de "s'assurer des effectifs [réels] de la fonction publique", avec comme résultat attendu, "une meilleure maîtrise la masse salariale".

L'autre bénéfice de cette vérification des effectifs du personnel de la fonction publique est de favoriser une planification budgétaire basée sur les besoins identifiés dans les différents secteurs - éducation, santé, la justice ou d'autres encore -, afin de doter les services de suffisamment de personnel, a expliqué le ministre.