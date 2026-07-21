Sénégal: Le khalife général des Tidianes reçoit une délégation de Médina Baye

Tivaouane — Le khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, a reçu lundi à Tivaouane une délégation envoyée par le khalife général de Médina Baye, Cheikh Mouhamadoul Mahi Niass, pour le remercier pour sa participation à la journée dédiée à Baye Niass à Dakar, a constaté l'APS.

La visite s'est inscrite dans une démarche de fraternité visant à consolider les liens historiques entre les deux grandes familles de la Tijaniyya et à réaffirmer leur engagement commun au service de l'islam.

Conduite par Serigne Cheikh Sidi Arabi Niass et El Hadj Mouhamed Zeynab Niass, la délégation a été accueillie au domicile du guide religieux par Serigne Cheikh Tidiane Sy Dabakh et Serigne Habib Sy Mansour, en présence de plusieurs membres de la famille Sy, avant un entretien privé avec le khalife général des Tidianes.

La rencontre s'est déroulée également en présence de nombreuses personnalités religieuses et civiles, parmi lesquelles le député Abdou Mbow, des responsables du COSKAS, le comité d'organisation du Gamou de Tivaouane, et des représentants du mouvement Ansarou Dine de Médina Baye.

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Serigne Cheikh Sidi Arabi Niass a transmis au khalife général des Tidianes les salutations fraternelles de Cheikh Mouhamadoul Mahi Niass, précisant que cette visite avait pour objet de remercier Tivaouane pour l'envoi d'une délégation pour le représenter à la Journée dédiée à Baye Niass à Dakar.

Il a surtout insisté sur la profondeur des relations qui unissent les familles Sy et Niass, rappelant qu'elles poursuivent la même mission spirituelle fondée sur les enseignements de la Tijaniyya.

Selon lui, face aux tentatives de division et aux attaques dirigées contre l'islam et les confréries, il est plus que jamais nécessaire de préserver l'unité, de transmettre les valeurs religieuses aux jeunes générations et de renforcer les liens entre les foyers spirituels de Tivaouane et de Médina Baye.

Répondant au nom du khalife général des Tidianes, Serigne Cheikh Tidiane Sy Dabakh a loué cette visite qui est, selon lui, un "témoignage vivant d'un héritage séculaire légué par les ancêtres des deux familles".

Il a souligné que la confiance, le respect mutuel et la fraternité qui lient Tivaouane et Kaolack demeurent inébranlables, assurant qu"'aucune force ne pourra rompre cette union forgée par l'histoire et entretenue par les guides religieux successifs" des deux foyers.

Serigne Babacar Sy Mansour a magnifié, à son tour, la démarche du khalife général de Médina Baye, rappelant que les deux familles "ne font qu'une".

Il a relevé que l'héritage des "relations historiques" entre El Hadj Malick Sy et Mame Abdoulaye Niass constitue "un socle indestructible de la fraternité tidiane".

Le guide religieux a également rappelé sa rencontre avec le défunt Cheikh Ibrahima Niass, dit Baye Niass, dont il a salué le "rayonnement spirituel".

"Tivaouane ne nuira jamais Médina Baye", a-t-il assuré, ajoutant que "les tentatives visant à opposer les deux foyers religieux sont vouées à l'échec", tant les liens de foi, d'affection et de confiance unissant les familles Sy et Niass sont solides.

La cérémonie s'est achevée par des prières formulées par Serigne Cheikh Sidi Arabi Niass, après que la délégation a remis au khalife général des Tidianes un présent du khalife général de Médina Baye.

Serigne Babacar Sy Mansour a aussi offert à Cheikh Mouhamadoul Mahi Niass un lot d'ouvrages d'El Hadj Malick Sy, en guise de symbole de transmission du savoir, de dialogue et de communion entre Tivaouane et Médina Baye.