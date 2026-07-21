Sénégal: Le gouvernement annonce des mesures d'urgence et des chantiers structurants

Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a effectué, lundi 20 juillet, une visite de terrain à Thiès pour évaluer l'état d'avancement des ouvrages de drainage et d'assainissement destinés à prévenir les inondations. Cette tournée l'a conduit à la station de pompage de l'ONAS, au site de Mbambara-Tokhalité, au dalot de Sampathé et au canal de Nguinth.

À l'issue de cette mission, le ministre a annoncé plusieurs décisions visant à accélérer les travaux et à renforcer la protection des populations face aux risques d'inondation. « La station de pompage de l'ONAS sera achevée au plus tard le 31 juillet. Cet ouvrage permettra d'assurer le drainage durable des eaux pluviales dans les quartiers environnants et de réduire les risques d'inondation », a-t-il annoncé.

À Sampathé, des travaux d'urgence de curage et de nettoyage des voies d'eau seront lancés sans délai. Le dalot sera également entièrement reconstruit selon les normes, sur la base d'un projet déjà initié par la Société nationale des Chemins de fer du Sénégal d'après Dr Dièye. Un comité technique, placé sous l'autorité du gouverneur de Thiès, sera mis en place afin d'étudier les meilleures solutions techniques et de suivre l'exécution des travaux.

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Au niveau du canal de Nguinth, Cheikh Tidiane Dièye a indiqué que les opérations de reprofilage et de nettoyage avaient déjà démarré sur instruction de la Direction de la prévention et de la gestion des inondations (DPGI). Les obstacles entravant l'écoulement des eaux seront retirés et les différentes options d'aménagement, y compris la relance d'un ancien projet resté inachevé, seront examinées.

« Des réponses durables pour les populations »

« Les travaux de reprofilage et de nettoyage du canal sont déjà en cours. Les obstacles qui entravent l'écoulement des eaux seront dégagés sans délai. J'ai également demandé que toutes les options d'aménagement soient étudiées, y compris la relance du projet d'aménagement du canal initié il y a quelques années et resté inachevé », a déclaré le ministre.

Cheikh Tidiane Dièye a réaffirmé l'engagement de son département à apporter des réponses durables aux préoccupations des populations en matière d'assainissement et de prévention des inondations.

Cette visite s'est déroulée en présence d'Ousmane Diagne, ministre auprès du ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage et maire de Thiès-Est, de Babacar Diop, maire de la ville de Thiès, de Mouhamadou Diakhaté, maire de Thiès-Nord, ainsi que des autorités administratives, des services techniques et des représentants des populations.

Cheikh Tidiane Dièye a enfin salué « l'accueil et la confiance » des populations de Thiès, assurant que le gouvernement poursuivra ses efforts afin que les investissements réalisés se traduisent par « des résultats concrets et une meilleure protection des citoyens face aux risques d'inondation ».