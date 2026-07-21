Sénégal: Un réseau de trafic de drogue démantelé après une expédition punitive

Le Commissariat d'arrondissement de Diamaguène Sicap Mbao a démantelé un présumé réseau de trafic de drogue à la suite d'une expédition punitive survenue au domicile d'un célèbre lutteur de la localité. Cinq personnes ont été interpellées dans la nuit du 18 au 19 juillet 2026 pour association de malfaiteurs, trafic de drogue, séquestration, vol de numéraire et complicité.

L'affaire a éclaté après un signalement faisant état d'une bagarre au domicile du sportif. Dépêchée sur les lieux, la Brigade de Recherches a procédé à l'interpellation de cinq individus, qui ont ensuite été conduits au commissariat pour les besoins de l'enquête.

Selon les premiers éléments recueillis, l'un des suspects a été retrouvé dans la maison avec des blessures à la tête et des vêtements tachés de sang. Entendu par les enquêteurs, il a expliqué que les faits étaient liés à un différend portant sur de l'argent provenant du trafic de drogue.

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D'après ses déclarations, une somme de 300 000 FCFA, issue de ce trafic et confiée à un boutiquier, aurait été dérobée par un individu actuellement en fuite. Ce dernier lui aurait remis 80 000 FCFA en contrepartie de sa complicité. Informés du vol, trois individus seraient venus le chercher à son domicile avant de le conduire dans une maison en construction appartenant au lutteur, où il aurait été violemment passé à tabac.

Les mis en cause lui reprochaient son implication dans la disparition de cet argent, lequel était, selon les enquêteurs, régulièrement confié au boutiquier par les dealers afin d'échapper aux contrôles de police. Entendu à son tour, le commerçant a reconnu conserver ces fonds, affirmant agir sous la menace de représailles.

Les cinq suspects ont été placés en garde à vue. Les investigations se poursuivent afin d'interpeller le principal suspect, toujours en fuite, et de faire toute la lumière sur les ramifications de ce réseau présumé de trafic de drogue.