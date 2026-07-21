Sénégal: Officiels techniques et arbitres attendus ce mardi à Dakar

À deux jours du coup d'envoi de la 26e édition des phases finales du championnat national de lutte traditionnelle sans frappe, dotées du Drapeau du chef de l'État, les préparatifs s'accélèrent à l'Arène nationale. Les officiels techniques et arbitres sont attendus ce mardi pour un séminaire de mise à niveau, avant l'arrivée des délégations régionales et le lancement des compétitions, prévues du 23 au 25 juillet.

Après Ziguinchor, qui a accueilli la 25e édition du Drapeau du chef de l'État du 14 au 18 mai dernier, Dakar s'apprête à recevoir la 26e édition des phases finales du championnat national de lutte traditionnelle sans frappe. La compétition se déroulera du 23 au 25 juillet 2026 à l'Arène nationale de Pikine.

Les activités préparatoires débutent ce mardi 21 juillet avec l'arrivée des officiels techniques et des arbitres, prévue à partir de 18 heures. Deux heures plus tard, à 20 heures, un séminaire de mise à niveau et d'harmonisation sur le code d'arbitrage sera organisé. Cette rencontre permettra également de finaliser les préparatifs de la visite médicale, de la pesée et du tirage au sort des différentes catégories.

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Selon le programme dévoilé par le directeur technique national (Dtn), Khalifa Sow, les délégations régionales devront être installées au plus tard le mercredi 22 juillet à 17 heures. La visite médicale, la pesée et le tirage au sort des catégories juniors ainsi que des seniors dames et hommes se dérouleront entre 18 heures et 19h30.

Le jeudi 23 juillet marquera le lancement officiel des compétitions. De 9 heures à 12 heures, les compétitions individuelles par catégories de poids chez les juniors et les seniors dames permettront de désigner les finalistes. Dans l'après-midi, de 17 heures à 20 heures, la compétition par équipes chez les seniors se poursuivra jusqu'à la qualification des équipes finalistes.

Le vendredi 24 juillet sera consacré aux compétitions individuelles des seniors hommes. De 17 heures à 20 heures, les différentes catégories de poids s'affronteront afin de déterminer les finalistes qui disputeront le titre le lendemain.

Le samedi 25 juillet sera l'apothéose de cette 26e édition avec les finales et la cérémonie de remise des médailles et trophées. De 16 heures à 20 heures, le public assistera aux combats de classement (3e et 4e places) puis aux finales des catégories féminines (55 kg, 60 kg et 65 kg), aux finales de la compétition par équipes chez les seniors, ainsi qu'aux finales individuelles des seniors hommes.

La journée s'achèvera par la remise des récompenses aux différents champions et équipes victorieuses, mettant un terme à trois jours de compétition qui réuniront les grands noms de la lutte traditionnelle sans frappe.