Gambie: Football et développement - Le pays se rapproche du professionnalisme

Une étape historique : la Fédération gambienne de football (GFF) a procédé à la mise en place d'un conseil d'administration par intérim en vue de la mise en place de la Premier League. Ce qui rappporche de plus en plus le football gambien du professionnalisme.

Le rêve d'un football professionnel en Gambie a franchi une étape importante mardi dernier, lorsque la Fédération gambienne de football (GFF) a officiellement installé le conseil d'administration par intérim de la Premier League gambienne, ouvrant ainsi la voie à ce qui devrait devenir un chapitre décisif dans le développement du football dans le pays.

Cette cérémonie, brève mais historique, a été présidée par le président de la GFF, M. Lamin Kaba Bajo, à la « Football House » de Kanifing, et a réuni des membres du Comité exécutif de la GFF, des hauts responsables du football ainsi que des acteurs clés engagés dans le développement du football gambien.

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La mise en place du Conseil d'administration provisoire marque le début d'un processus stratégique visant à faire évoluer la première division du pays vers une ligue professionnelle à part entière, capable d'attirer des investissements, d'améliorer les structures des clubs, de renforcer le bien-être des joueurs et d'accroître la compétitivité du football gambien tant au niveau national qu'international.

Dans son discours d'ouverture, le président de la GFF, Lamin Kaba Bajo, a réaffirmé l'engagement indéfectible de la Fédération en faveur de la croissance et de la modernisation du football en Gambie.

Le président Bajo a qualifié cette initiative de l'une des étapes les plus importantes de l'histoire récente du football gambien et s'est dit confiant dans la capacité du conseil d'administration nouvellement nommé à mener à bien ce processus.

« On ne saurait trop insister sur l'importance de cette initiative. Elle permettra sans aucun doute à notre football de passer à un niveau supérieur à tous les égards », a déclaré le président Bajo.

Il a remercié les membres du conseil d'administration d'avoir accepté cette responsabilité et a présenté les nombreux travaux qui les attendent, notamment l'élaboration d'un plan stratégique global qui servira de fondement à la future ligue professionnelle.

Selon le président de la GFF, cette initiative s'inscrit dans une vision plus large visant à renforcer la gouvernance du football, à améliorer la viabilité commerciale, à attirer des opportunités de sponsoring et à créer un écosystème footballistique durable qui profite aussi bien aux clubs, aux joueurs, aux entraîneurs, aux officiels qu'aux supporters.

S'exprimant au nom du conseil d'administration nouvellement constitué, son président, M. Wally Abraham, a décrit la création d'une ligue professionnelle comme une avancée attendue depuis longtemps pour le football gambien.

Il a souligné que le football en Gambie s'était considérablement développé au fil des ans, formant des joueurs talentueux qui continuent d'exceller tant au niveau national qu'à l'étranger, et a insisté sur le fait que le moment était venu pour les structures du football national de s'adapter à ces progrès.

Abraham a assuré à la communauté du football que le conseil d'administration travaillerait avec diligence pour remplir son mandat et créer une ligue professionnelle capable de transformer le football local.

Il a également exprimé sa gratitude au président Bajo et au comité exécutif de la GFF pour la confiance qu'ils lui ont accordée, ainsi qu'aux autres membres du conseil d'administration.

D'autres intervenants lors de cet événement, notamment M. John Frank Mendy, membre du Comité exécutif, et les membres du conseil d'administration Musa Sise, Ba S. Jabbie, Alasana

Jobe et Samba Keita, ont unanimement salué cette initiative et l'ont qualifiée de tournant décisif.

La cérémonie d'inauguration a été présidée par le secrétaire général de la GFF, M. Lamin M. Jassey, en présence de la quatrième vice-présidente, Mme Sainabou Cham, des membres du comité exécutif Musa Jammeh, Arret Njie Jah, Ramou Ndow, Modou Jagne, Ismaila Njie, Baboucarr Camara et Alagie Badjie, ainsi que des hauts responsables de la GFF et d'autres parties prenantes.

Alors que le football gambien continue de connaître un succès sans précédent sur la scène internationale, avec notamment des qualifications successives pour la CAN et un nombre croissant de joueurs évoluant dans les meilleurs championnats européens, la mise en place d'un championnat professionnel est largement considérée comme la prochaine étape logique dans l'évolution de ce sport.

Pour de nombreux observateurs, cette initiative représente bien plus qu'une simple réforme structurelle : c'est une affirmation audacieuse d'ambition et une déclaration selon laquelle le football gambien est prêt à se tourner vers l'avenir.

Avec la mise en place du conseil d'administration par intérim, le chemin vers le football professionnel a officiellement commencé, apportant un regain d'espoir quant à la capacité du football national à atteindre de nouveaux sommets et à devenir un modèle pour le développement du football dans la région.